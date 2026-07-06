ذاتی زمین اور جائیداد پر زبردستی قبضہ نہیں ہوگا، وزیر آئی ٹی کی ٹیلی کام بل پر وضاحت

بل کے حوالے سے مجھ پر اور سیکرٹری آئی ٹی کے خلاف بے بنیاد الزامات عائد کیے گئے، شزا فاطمہ

ویب ڈیسک July 06, 2026
facebook whatsup

وفاقی وزیر برائے آئی ٹی و ٹیلی کام شزا فاطمہ خواجہ نے کہا ہے کہ نئے ٹیلی کام بل کے تحت کسی بھی شہری کی ذاتی زمین یا جائیداد پر زبردستی قبضہ نہیں کیا جائے گا، بل کا بنیادی مقصد ملک بھر میں تیز رفتار اور معیاری انٹرنیٹ کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔

وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شزا فاطمہ نے کہا کہ ٹیلی کام بل پر عوام اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا ضروری تھا، کیونکہ پرانا قانون موجودہ دور کی ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل ضروریات سے ہم آہنگ نہیں تھا۔

انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کے ڈیجیٹل پاکستان وژن کے تحت انٹرنیٹ انفراسٹرکچر کو بہتر بنانا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔

وفاقی وزیر نے بتایا کہ ٹیلی کام بل تقریباً چھ ماہ تک قومی اسمبلی میں زیر غور رہا، جبکہ سینیٹ میں بھی اسے مزید مشاورت کے لیے متعلقہ کمیٹی کے سپرد کیا گیا، جو جمہوری عمل کا حصہ ہے۔ ان کے مطابق قومی اسمبلی نے بل کو 6 ترامیم کے ساتھ منظور کیا۔

مزید پڑھیں

Express News

وفاقی وزیر کا ٹیلی کام ​بل سے متعلق مالی الزامات پر قانونی کارروائی کا عندیہ

Express News

ٹیلی کام کمپنیوں کو نجی جائیداد زبردستی حاصل کرنے کا بل، وزارت آئی ٹی کی وضاحت

شزہ فاطمہ نے واضح کیا کہ بل کا مقصد ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مسائل کا حل نکالنا ہے جو ٹیلی کام کمپنیوں سے معاہدے کرنے کے باوجود بعد میں رکاوٹیں کھڑی کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شہری اپنی نجی پراپرٹی پر ٹیلی کام انفرا اسٹرکچر نصب کرنے کی اجازت نہیں دینا چاہتا تو یہ اس کا قانونی حق ہے۔

وفاقی وزیر نے کہا کہ ٹیلی کام بل کے حوالے سے مجھ پر اور سیکرٹری آئی ٹی کے خلاف بے بنیاد الزامات عائد کیے گئے، جس پر وزیراعظم سے درخواست کی ہے کہ ان الزامات کی تحقیقات کروائی جائے۔

وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ حکومت اور متعلقہ حکام اپنے خلاف لگائے گئے مالی الزامات پر قانونی کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں، جبکہ نجی جائیدادوں سے متعلق قواعد و ضوابط بھی واضح کیے جائیں گے تاکہ کسی شہری کے حقوق متاثر نہ ہوں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

رحیم یار خان؛ موٹروے پولیس کی بڑی کارروائی، گندم کی غیر قانونی اسمگلنگ کی کوشش ناکام

Express News

کراچی: پولیس نے مبینہ مقابلے میں ایک ڈاکو ہلاک ، فائرنگ کے تبادلے میں 2 اہلکار زخمی

Express News

لاہور میں اسموگ تدارک مہم؛ ڈرائیورز کا لائسنس معطل کرنے کا فیصلہ

Express News

لاہور: رکھ خانپور کی جھیلوں پر مزید 23 نایاب فلیمنگوز کا بسیرا، تعداد 43 ہو گئی

Express News

کراچی: ڈی ایچ اے فیز 6 خیابان راحت میں ٹینکر الٹنے سے ڈرائیور جاں بحق

Express News

آزاد جموں و کشمیر بھر میں کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی 5 جولائی کی کال مسترد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو