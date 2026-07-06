امریکی ریاست نیو جرسی میں شدید گرمی سے 19 افراد ہلاک

امریکی ریاست نیو جرسی میں شدید گرمی کی لہر سے مرنے والوں کی تعداد 19 ہو گئی ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق ریاست کے ہیلتھ کمشنر نے سرکاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ گرمی سے ہونے والی اموات میں ایسے لوگ شامل ہیں جو بغیر ایئر کنڈیشن کے گھروں، سڑکوں پر اور پارک کی گئی گاڑیوں کے اندر پائے گئے۔
یو ایس نیشنل ویدر سروس نے کہا کہ تقریباً 160 ملین لوگوں کے لیے حد سے زیادہ گرمی کی وارننگز لاگو ہیں۔ نیو جرسی کے گورنر مکی شیرل نے متنبہ کیا کہ ریاست 14 سال سے زائد عرصے میں پہلی بار شدید ترین گرمی کا سامنا کر رہی ہے۔ شہریوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ گھروں کے اندر ہی رہیں اور ایئر کنڈیشنڈ مقامات کی تلاش کریں۔
سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی، جو بڑی حد تک انسانی سرگرمیوں سے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج سے ہوتی ہے، دنیا بھر میں زیادہ گرمی کی لہروں کی ذمہ دار بن رہی ہے۔