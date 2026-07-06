فضائیہ کے گروپ کیپٹن کو شہید کرنے والے ملزم کی نقل و حرکت کی ویڈیوز سامنے آ گئیں

اسلام آباد:
فضائیہ کے گروپ کیپٹن کو شہید کرنے کے مقدمے میں گرفتار ملزم کی سی سی ٹی وی فوٹیجز منظرعام پر آ گئی ہیں۔
پولیس کے مطابق فوٹیج میں ملزم کو فیض آباد بس اڈے سے لاہور روانہ ہوتے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ ایک دوسری ویڈیو میں وہ ایک دکان سے کپڑے تبدیل کرتا بھی نظر آتا ہے۔
https://img.express.pk/media/videos/pindi_firing_case_footage.mp4
پولیس کے مطابق گرفتار ملزم سعد عباسی تھانہ کھنہ کی حدود بند کھنہ روڈ کا رہائشی ہے، جس کی عمر 20 سال ہے اور اس کی تعلیم میٹرک ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم ایک الیکٹرانکس کی دکان پر بطور سیلز مین بھی کام کرتا رہا ہے۔
پولیس کے مطابق ملزم لڑکی کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، تاہم لڑکی نے انکار کر دیا، جس پر دونوں کے درمیان ہاتھاپائی ہوئی۔ پولیس کے مطابق اسی دوران وہاں سے گزرنے والے گروپ کیپٹن رکے اور انہوں نے ملزم کو لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے سے روکا، جس پر ملزم طیش میں آ گیا اور اس نے گاڑی میں سوار گروپ کیپٹن پر فائرنگ کر دی اور موقع سے فرار ہو گیا۔
https://img.express.pk/media/videos/pindi_firing_case_footage2.mp4
واقعے کی اطلاع ملتے ہی ایس پی سٹی موقع پر پہنچ گئے اور ان کی سربراہی میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔