پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے زیر اہتمام 51 ویں انٹرنیشنل نتھیا گلی سمر کالج کا باضابطہ آغاز

پانچ براعظموں کے 20 ممالک سے ممتاز سائنس دان پاکستان پہنچ گئے

ویب ڈیسک July 06, 2026
facebook whatsup

پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے زیر اہتمام 51 ویں انٹرنیشنل نتھیا گلی سمر کالج کا باضابطہ آغاز ہوگیا۔

پانچ براعظموں کے 20 ممالک سے ممتاز سائنس دان پاکستان پہنچ گئے، سمر کالج میں 45 عالمی شہرت یافتہ سائنس دان جدید سائنسی موضوعات پر گفتگو کریں گے۔

پروفیسر عبدالسلام کی قائم کردہ عالمی سائنسی روایت کا تسلسل 5 دہائیوں سے جاری ہے جس میں بین الاقوامی ماہرین کی بھرپور شرکت پاکستان پر عالمی سائنسی اعتماد کا اظہار ہے۔

چیئرمین پی اے ای سی ڈاکٹر راجہ علی رضا انور نے کہا ہے کہ پروفیسر عبدالسلام کا وژن آج بھی سائنس دانوں کی رہنمائی کر رہا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی قومی ترقی کی بنیادی طاقت ہیں۔

چیئرمین پی اے ای سی کا کہنا تھا کہ مصنوعی ذہانت اور کوانٹم ٹیکنالوجی مستقبل کا رخ بدل رہی ہیں، پاکستان کو سائنسی تحقیق میں سرمایہ کاری مزید بڑھانا ہوگی۔

انہوں نے کہا کہ نوجوان سائنس دان پاکستان کا روشن مستقبل ہیں، چھ نیوکلیئر پاور پلانٹس قومی گرڈ کو صاف توانائی فراہم کر رہے ہیں،پی اے ای سی کے 21  کینسر مراکز 80 فیصد مریضوں کو علاج کی سہولیات فراہم کر  رہے ہیں۔

چیئرمین پی اے ای سی نے کہا کہ زرعی تحقیق سے غذائی تحفظ اور موسمیاتی چیلنجز کا مقابلہ کر رہے ہیں، پی اے ای سی بنیادی سائنس اور جدید تحقیق میں مسلسل آگے بڑھ رہا ہے، بین الاقوامی سائنسی تعاون ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

سانحہ گل پلازہ کیس میں نیا موڑ، تنویر پاستا سمیت دیگر ملزمان پولیس تفتیش کو چیلنج کر دیا

Express News

اسلام آباد میں سرکاری اسپتال کی تیسری منزل سے گر کر ایک شخص جاں بحق

Express News

فضائیہ کے گروپ کیپٹن کو شہید کرنے والے ملزم کی نقل و حرکت کی ویڈیوز سامنے آ گئیں

Express News

چکوٹھی سیکٹر کے باشعور عوام نے کالعدم کمیٹی کی لاک ڈاؤن کال مسترد کردی

Express News

پی آئی اے پہلے ہی سال منافع بخش ادارہ بن جائے گا، عارف حبیب کا دعویٰ

Express News

گورنر سندھ نے سرجانی میں نادرا میگا سینٹر کا افتتاح کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو