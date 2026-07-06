شعیب اختر کے نام سے اے آئی ویڈیو میں وسیم اکرم کی موت کا جھوٹا دعویٰ، اہلیہ حقیقت سامنے لے آئیں

وائرل ویڈیو میں شعیب اختر کی آواز اور چہرے کا استعمال کرتے ہوئے وسیم اکرم کی موت کی جھوٹی خبر نشر کی گئی تھی

ویب ڈیسک July 06, 2026
facebook whatsup

مصنوعی ذہانت (اے آئی) سے تیار کی گئی ایک جعلی ویڈیو میں پاکستان کے سابق فاسٹ بولر شعیب اختر کے نام سے یہ جھوٹا دعویٰ کیا گیا کہ قومی کرکٹ ٹیم کے لیجنڈ وسیم اکرم دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کرگئے ہیں۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوئی تو مداحوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔

وائرل کلپ میں شعیب اختر کی مصنوعی آواز اور چہرے کا استعمال کرتے ہوئے وسیم اکرم کی اچانک موت کی جھوٹی خبر نشر کی گئی تھی۔ اس گمراہ کن ویڈیو نے سوشل میڈیا پر دیکھتے ہی دیکھتے توجہ حاصل کرلی اور متعدد افراد اس خبر کو سچ سمجھ بیٹھے۔

https://www.instagram.com/reel/DaXw4Tztx6D

اس صورتحال پر وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرا اکرم نے فوری ردعمل دیتے ہوئے سوشل میڈیا پر ایک تازہ ویڈیو شیئر کی، جس میں وسیم اکرم جم میں ورزش کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی پوسٹ کے ذریعے واضح کیا کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی جعلی خبروں اور اے آئی ویڈیوز کے برعکس وسیم اکرم خیریت سے ہیں اور مکمل طور پر صحت مند ہیں۔

شنیرا اکرم کی جانب سے شیئر کی گئی ویڈیو کے بعد وسیم اکرم کی وفات سے متعلق تمام افواہیں دم توڑ گئیں، تاہم اس واقعے نے مصنوعی ذہانت کے غلط استعمال پر ایک نئی بحث چھیڑ دی۔

https://www.instagram.com/reel/DaXpCZ9sOe-

سوشل میڈیا صارفین نے جعلی ویڈیو بنانے والوں کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ محض توجہ حاصل کرنے یا زیادہ ویوز کے لیے اس طرح کی جھوٹی اور سنسنی خیز خبریں پھیلانا انتہائی غیر ذمے دارانہ عمل ہے۔ صارفین کا کہنا تھا کہ ایسی ڈیپ فیک ویڈیوز نہ صرف عوام کو گمراہ کرتی ہیں بلکہ معروف شخصیات کے اہلِ خانہ، دوستوں اور مداحوں میں بلاوجہ خوف اور پریشانی بھی پیدا کرتی ہیں۔
 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

شعیب اختر کے نام سے اے آئی ویڈیو میں وسیم اکرم کی موت کا جھوٹا دعویٰ، اہلیہ حقیقت سامنے لے آئیں

Express News

خاتون کی موٹرسائیکل سوار شخص پر فائرنگ کی وائرل ویڈیو، حقیقت کیا ہے؟

Express News

فیفا ورلڈکپ 2026 کے فائنل سے متعلق سمپسنز کے دعوے کی حقیقت سامنے آگئی

Express News

ڈاکٹر یاسمین راشد کے انتقال کی افواہوں پر تحریک انصاف کی وضاحت

Express News

یورپ میں شدید گرمی سے ٹریفک لائٹس اور سڑکیں پگھلنے لگیں؟ وائرل ویڈیوز کی حقیقت کیا ہے؟

Express News

فیکٹ چیک: وینزویلا زلزلے میں عمارت منہدم ہونے کا دعویٰ غلط نکلا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو