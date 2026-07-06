اسرائیل کا لبنان میں گاڑی پر ڈرون حملہ، 3 خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق

امریکا کے زیر اہتمام ہونے والے فریم ورک معاہدے کے باوجود اسرائیل نے لبنان میں حملے جاری رکھے ہوئے ہیں

ویب ڈیسک July 06, 2026
facebook whatsup

جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر تازہ ترین حملے میں 4 افراد جاں بحق ہوگئے ہیں۔

لبنانی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ امریکی ثالثی میں طے ہونے والے فریم ورک معاہدے کے باوجود جنوبی لبنان میں اسرائیلی ڈرون حملے میں تین خواتین سمیت چار افراد جاں بحق ہو گئے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی ڈرون نے نبیطیہ الفوقہ قصبے میں ٹیچرز ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ کے قریب سے گزرنے والی کار پر گائیڈڈ میزائل داغا جس سے چار افراد ہلاک ہو گئے۔

واضح رہے کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان 26 جون کو امریکا کے زیر اہتمام ہونے والے فریم ورک معاہدے کے باوجود اسرائیل نے لبنان میں تقریباً روزانہ حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

چین کی نئی عسکری طاقت کا مظاہرہ، آبدوز سے اسٹریٹجک میزائل کا کامیاب تجربہ

Express News

فرانس کے مشہور لالیک میوزیم میں کروڑوں یورو مالیت کے زیورات چوری، تحقیقات شروع

Express News

اسرائیل نے امریکا کے ’واحد اتحادی‘ کا دعویٰ رد کردیا، بھارت کو دوست قرار دے دیا

Express News

امریکی ریاست نیو جرسی میں شدید گرمی سے 19 افراد ہلاک

Express News

22 ہزار ایکڑ پر دنیا کے سب سے بڑے فوجی ہیڈکوارٹر کا افتتاح، مصر نے سب کو حیران کر دیا

Express News

وینزویلا میں زلزلے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 3,342 تک پہنچ گئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو