فولڈ ایبل آئی فون لانچ سے متعلق بڑی خبر!

ذرائع کے مطابق فولڈ ایبل آئی فون کی متوقع قیمت 2300 سے 2500 امریکی ڈالر کے درمیان ہوگی

ویب ڈیسک July 07, 2026
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ٹیکنالوجی کمپنی ایپل کے طویل عرصے سے زیرِ گردش پہلے فولڈ ایبل آئی فون کی لانچ میں تاخیر کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سپلائی چین سے متعلق مسائل بتائے جا رہے ہیں۔

غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایپل رواں سال ستمبر میں اپنے نئے فولڈ ایبل آئی فون کی رونمائی کر سکتا ہے، تاہم محدود پیداوار کے باعث بیشتر صارفین کو یہ ڈیوائس 2027 تک دستیاب نہ ہونے کا خدشہ ہے۔

رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ ممکنہ طور پر آئی فون الٹرا کے نام سے متعارف کرائے جانے والے اس فون میں 5.5 انچ کی بیرونی اسکرین جبکہ فولڈ کھولنے پر 7.8 انچ کی بڑی ڈسپلے ہوگی۔

ذرائع کے مطابق فولڈ ایبل آئی فون کی متوقع قیمت 2300 سے 2500 امریکی ڈالر کے درمیان ہوگی جس کے بعد یہ ایپل کی تاریخ کا سب سے مہنگا آئی فون بن جائے گا۔

معروف صنعتی تجزیہ کار منگ چی کوو کے مطابق سپلائی چین میں محدود اسٹاک کے باعث امکان ہے کہ ایپل نئے آئی فون کا اعلان تو ستمبر میں کر دے۔ تاہم، اس کی پری آرڈر بکنگ اور باقاعدہ فروخت کچھ عرصے بعد شروع کی جائے گی۔

ان کا کہنا تھا کہ فولڈ ایبل آئی فون کی صورتحال 2017 میں متعارف کرائے گئے آئی فون ایکس سے ملتی جلتی ہو سکتی ہے، جس کا اعلان تو مقررہ وقت پر کیا گیا تھا، لیکن فروخت بعد میں شروع ہوئی تھی۔
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