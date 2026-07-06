تھائی لینڈ میں ماہرین آثارِ قدیمہ نے کھدائی کے دوران تقریباً دو ہزار سال قدیم دو سونے کی انگوٹھیاں انسانی ہڈیوں کے ساتھ دریافت کی ہیں، جنہیں ایک اہم تاریخی دریافت قرار دیا جا رہا ہے۔
غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ انگوٹھیاں گزشتہ ہفتے مغربی تھائی لینڈ کے صوبہ فیچابوری میں واقع ڈون یائی تھونگ آثارِ قدیمہ کے مقام پر جاری کھدائی کے دوران برآمد ہوئیں۔
ماہرین کے مطابق ان میں سے ایک انگوٹھی پر قدیم بھارتی رسم الخط ’برہمی‘ میں عبارت کندہ ہے۔
ماہرین کے مطابق انگوٹھی پر ’پوسارکھیتاسا‘ لکھا ہوا ہے جس کا مطلب ’پشیا کے زیرِ حفاظت‘ ہے۔ پشیا کو بھارتی علمِ نجوم میں نہایت مبارک برجوں میں شمار کیا جاتا ہے۔
دوسری انگوٹھی سادہ سونے کی ہے اور یہ بھی اسی انسانی ڈھانچے کے ساتھ ملی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ انگوٹھیوں کا مالک قدیم بھارتی ذاتی نظام کے تاجر طبقے ’ویشیا‘ سے تعلق رکھتا تھا۔
ڈون یائی تھونگ کا آثارِ قدیمہ کا مقام رواں سال کے آغاز میں اس وقت دریافت ہوا تھا جب مقامی افراد کو چاول کے کھیت میں قدیم کانسی کے ڈھول کے ٹکڑے ملے، جس کے بعد اس علاقے میں باقاعدہ کھدائی شروع کی گئی۔
ماہرین نے اس مقام کو تھائی لینڈ کے آخری قبل از تاریخ دور، یعنی آہنی دور (آئرن ایج) سے منسلک قرار دیا ہے، جو تقریباً 1500 سے 2500 سال قبل انسانی آبادی کا زمانہ سمجھا جاتا ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ یہ دریافت خطے کی قدیم تجارتی اور ثقافتی روابط کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔