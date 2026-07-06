اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے عہدے کی امیدوار سے ملاقات انتہائی مفید رہی، وزیراعظم

وزیراعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے عہدے کی امیدوار ماریہ فرنانڈا ایسپنیوسا سے ملاقات ہوئی۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق وزیراعظم نے ایسپینوسا کا خیرمقدم کرتے ہوئے کثیرالجہتی تعاون کے فروغ کے لیے پاکستان کے دیرینہ عزم اور اقوام متحدہ کو ہمیشہ دی جانے والی خصوصی اہمیت کا اعادہ کیا۔
انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ اقوام متحدہ کی آئندہ قیادت، اقوام متحدہ کے منشور کے مقاصد اور اصولوں کی پاسداری، سلامتی کونسل کی قراردادوں پر مؤثر عمل درآمد، بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کے احترام، اور منشورِ اقوام متحدہ کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے رکن ممالک کے درمیان فعال بین الاقوامی تعاون کے ذریعے اقوام متحدہ کے تینوں بنیادی ستونوں کو متوازن انداز میں آگے بڑھانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گی، تاکہ عالمی امن اور خوشحالی کو فروغ حاصل ہو۔
ماریہ فرنانڈا ایسپینوسا نے وزیراعظم کی جانب سے خیرمقدم پر ان کا شکریہ ادا کیا اور حالیہ علاقائی امن کوششوں میں پاکستان کے قائدانہ کردار کے ساتھ ساتھ گزشتہ کئی دہائیوں سے اقوام متحدہ میں اس کی فعال اور مؤثر شمولیت کو سراہا۔
انہوں نے 2019 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی صدر کی حیثیت سے اپنے پاکستان کے دورے کا بھی ذکر کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے عہدے کیلئے امیدوار ماریہ فرنانڈا ایسپینوسا سے ملاقات میں انتہائی مفید بات چیت ہوئی۔
وزیر اعظم نے پیر کو ایکس پر اپنے پیغام میں بتایا کہ انہیں ایسپینوسا سے ملاقات کر کے خوشی ہوئی۔ ملاقات میں کثیرالجہتی تعاون اور ایک مضبوط، مؤثر اقوامِ متحدہ کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا، جو اقوامِ متحدہ کے منشور کے مقاصد اور اصولوں کی پاسداری کرے، سلامتی کونسل کی قراردادوں پر دیانت داری سے عمل درآمد کو یقینی بنائے، بین الاقوامی قانون کا احترام کرے اور عالمی امن، سلامتی اور پائیدار ترقی کے لیے بین الاقوامی تعاون کو فروغ دے۔
وزیر اعظم نے کہا کہ ایسپینوسا پاکستان کے علاقائی امن کے فروغ میں کردار اور اقوامِ متحدہ کے لیے ہماری دیرینہ خدمات کے حوالے سے حوصلہ افزا کلمات پر تہہِ دل سے انکا شکریہ ادا کیا۔