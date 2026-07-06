پہلا ون ڈے: زمبابوے نے بنگلادیش کو 25 رنز سے شکست دیدی

142 رنز کے تعاقب میں بنگلادیش کی ٹیم 32 ویں اوور میں 116 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئی

ویب ڈیسک July 07, 2026
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(تصویر: زمبابوے کرکٹ)

زمبابوے نے بنگلادیش کو پہلے ایک روزہ میچ میں 25 رنز سے شکست دے کر سیریز میں 0-1 سے برتری حاصل کرلی۔

ہرارے میں کھیلے گئے ون ڈے سیریز کے پہلے میچ میں 142 رنز کے تعاقب میں بنگلادیش کی ٹیم 32 ویں اوور میں 116 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئی۔

مہمان ٹیم کی جانب سے نورالحسن 31 اور توحید ہردوئے 25 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ کپتان مہدی حسن میراز 10، تنزید حسن 8، سومیا سرکار 6، تسکین احمد 5، مستفیض الرحمان 5، نجم الحسن شانٹو 3، مصدق حسین 3 اور رشاد حسین 3 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔

ناہید رانا 5 رنز ناٹ آؤٹ کے ساتھ پویلین لوٹے۔

زمبابوے کی جانب سے بریڈ ایونز اور رچرڈ نگاروا نے 3، 3 وکٹیں حاصل کیں۔ بلیسنگ مزرابانی اور نیومن نیامہوری نے 2، 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔

اس سے قبل بنگلادیش کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے زمبابوے کی ٹیم 36.4 اوورز میں 141 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔

میزبان ٹیم کی جانب سے نیومن نیامہوری اور کپتان رچرڈ نگاروا بالترتیب 33 اور 27 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔

دیگر بلے بازوں میں انوسینٹ کایا 26، بین کرَن 18، برائن بینیٹ 17، بریڈ ایونز 3، کلائیو میڈانڈے 2، سکندر رضا 1، کریگ اِروائن 0 اور ویسلے میدھیویر 0 کے انفرادی اسکور پر آؤٹ ہوئے۔

بلیسنگ مزرابانی نے ناٹ آؤٹ 4 رنز اسکور کیے۔

بنگلادیش کی جانب سے ناہید رانا نے 6 وکٹیں حاصل کیں۔ تسکین احمد نے 2 اور مہدی حسن میراز نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔
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