کراچی، صدر موبائل مارکیٹ کے تاجر سے ڈکیتی کی واردات

مسلح افراد ملازم پر فائرنگ کر کے 20 سے 30 لاکھ روپے چھین کر فرار ہوگئے، صدر منہاج گلفام

منور خان July 07, 2026
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فوٹو- فائل

کراچی کے علاقے صدر میں واقع موبائل مارکیٹ میں 30 لاکھ روپے ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق پریڈی کے علاقے صدر روبی پلازہ کے قریب موٹر سائیکل سوار ڈاکو الیکٹرانکس دکان کے ملازم سے لاکھوں روپے نقدی لوٹ کر فرار ہوگئے۔

اس حوالے سے کراچی موبائل الیکٹرانکس ڈیلر ایسوسی ایشن کے صدر منہاج گلفام کا ویڈیو بیان سامنے آیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ عمران الیکٹرونکس کے ملازم اسحاق سے ڈاکو 20 سے 30 لاکھ روپے نقد چھین کر فرار ہوگئے۔

انہوں نے بتایا کہ واردات کے دوران ڈاکوؤں نے 3 فائر بھی کیے جس کے باعث پتھر لگنے سے ملازم اسحاق زخمی ہوگیا جبکہ ابتدائی طور پر بتایا گیا تھا کہ وہ گولی لگنے سے زخمی ہوا ہے۔

منہاج گلفام نے ڈکیتی اور لوٹ مار کی پے در پے وارداتوں پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے آئی جی سندھ اور کراچی پولیس چیف نے مطالبہ کیا ہے کہ واردات میں ملوث ڈاکوؤں کا سراغ لگا کر لوٹی گئی نقدی برآمد کرائی جائے۔

اس حوالے سے ایس ایچ او پریڈی ایوب میرانی نے بتایا کہ واردات کے حوالے سے تفتیش کی جا رہی ہے جبکہ پولیس نے جائے وقوعہ کا بھی معائنہ کیا ہے اور اس حوالے سے کلوز سرکٹ کیمروں کو بھی تلاش کر کے ان کی فوٹیجز حاصل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ واردات کے حوالے سے مزید معلومات حاصل کی جا سکے۔
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