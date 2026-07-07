دھمکیاں جاری رہیں تو امریکا سے مذاکرات نہیں ہوں گے، عباس عراقچی کا دوٹوک اعلان

تہران: ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واضح کیا ہے کہ اگر ایران کے خلاف دھمکیوں اور دباؤ کا سلسلہ جاری رہا تو امریکا کے ساتھ مجوزہ حتمی معاہدے پر مذاکرات کا آغاز ممکن نہیں ہوگا۔
عباس عراقچی نے اپنے تازہ بیان میں کہا کہ مفاہمتی یادداشت کی شق نمبر 13 اس حوالے سے بالکل واضح ہے۔ ان کے مطابق اگر کسی بھی فریق کی جانب سے دھمکی آمیز رویہ برقرار رہا تو حتمی معاہدے کے لیے باضابطہ مذاکرات شروع نہیں کیے جائیں گے۔
انہوں نے متعلقہ فریقوں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے دستخط اور کیے گئے وعدوں کی پاسداری کریں اور معاہدے میں شامل شرائط پر مکمل عمل درآمد یقینی بنائیں۔
ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ نہ ایرانی عوام اور نہ ہی ایران کی بہادر مسلح افواج کسی بھی قسم کی دھمکی، دباؤ یا خوف سے مرعوب ہوں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران اپنے قومی مفادات، خودمختاری اور سلامتی کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔
عباس عراقچی نے شہید سپریم لیڈر علی خامنہ ای کی آخری رسومات کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ لاکھوں ایرانی شہری اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ جمع ہوئے تاکہ وہ اپنے رہنما اور ان کے ورثے کو خراج عقیدت پیش کر سکیں۔
ان کے مطابق عوام کی بڑی تعداد میں شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ ایرانی قوم اپنے قومی اصولوں پر متحد ہے۔
سیاسی مبصرین کے مطابق عباس عراقچی کا بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران اور امریکا کے درمیان مستقبل کے معاہدے اور خطے کی سلامتی سے متعلق سفارتی رابطے جاری ہیں، تاہم دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کی بحالی اب بھی ایک بڑا چیلنج بنی ہوئی ہے۔