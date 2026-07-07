راولپنڈی؛ شہری اور اسکی دو بیویوں کو قتل کرنے والا اشتہاری گرفتار

اشتہاری کے دو ساتھیوں کو قبل ازیں گرفتار کیا جا چکا ہے

ویب ڈیسک July 07, 2026
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فوٹو: فائل
راولپنڈی:

نصیر آباد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے رشتے کے تنازع پر ساتھیوں کے ساتھ مل کر تہرہ قتل کرنے والے اشتہاری کو گرفتار کر لیا۔

پولیس کے مطابق اشتہاری اور ساتھیوں نے شہری اور اس کی دو بیویوں کو قتل کیا تھا، اشتہاری رواں سال فروری سے پولیس کو مطلوب تھا۔

نصیر آباد پولیس نے ٹیکنیکل و ہیومن انٹیلیجنس ذرائع بروئے کار لاتے ہوئے گرفتار کر لیا، اشتہاری کے دو ساتھیوں کو قبل ازیں گرفتار کیا جا چکا ہے۔

ایس پی پوٹھوہار سردار بابر ممتاز خان کا کہنا تھا کہ اشتہاری کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چالان عدالت کیا جائے گا۔
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