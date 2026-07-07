سری لنکن جیل میں جھڑپوں کے دوران قیدیوں اور اہلکاروں سمیت 26 افراد ہلاک

حکومت نے اس سے قبل صورتحال پر قابو پانے کے لیے فوجیوں کو تعینات کیا تھا

ویب ڈیسک July 07, 2026
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سری لنکن وزیر انصاف ہرشنا نانایاکارا نے اطلاع دی کہ سری لنکا کی ایک جیل میں دوسرے دن بھی جھڑپوں کے دوران قیدیوں اور جیل کے سکیورٹی اہلکاروں سمیت کم از کم 26 افراد ہلاک ہو گئے۔

مقامی خبر رساں ادارے نیوز وائر کے مطابق مرنے والوں میں جیل کے سات اہلکار اور 19 قیدی شامل ہیں۔

اڈا ڈیرانا نیوز ویب سائٹ کے مطابق وزیر انصاف نے کہا کہ جیل کے کل 23 افسران اور 54 قیدی اس وقت ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔

نیوز وائر کی خبر کے مطابق حکومت نے اس سے قبل صورتحال پر قابو پانے کے لیے فوجیوں کو تعینات کیا تھا کیونکہ مغربی ساحل پر واقع نیگومبو جیل میں بدامنی پھوٹ پڑنے کے بعد پولیس نے قیدیوں اور جیل افسران کے درمیان تصادم پر قابو پانے کے لیے گولیاں چلائی تھی۔

وزیر انصاف نے کہا کہ جیل کی صورتحال کو قابو میں کر لیا گیا ہے تاہم اس واقعے پر گہرا دُکھ ہے۔

رپورٹ کے مطابق، اتوار کے روز، "ریمانڈ اور سزا یافتہ قیدیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں (جس کے نتیجے میں) دو قیدی ہلاک اور 38 دیگر زخمی ہوئے،" رپورٹ کے مطابق۔

سیکیورٹی میں اضافہ کے ساتھ، جیل حکام جیل میں جھڑپوں کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات کر رہے ہیں، جس میں اس وقت 2,417 قیدی ہیں۔
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