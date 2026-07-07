فیفا ورلڈکپ: ’اسے بدل کر دکھاؤ‘، بیلجیئم کا امریکا پر طنز، کھلاڑیوں کا ٹرمپ ڈانس

فیفا ورلڈکپ کے پری کوارٹر فائنل میں بیلجیئم نے امریکا کو 1-4 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں رسائی حاصل کرلی۔
اس کامیابی کے بعد بیلجیئم نے نہ صرف اگلے مرحلے میں جگہ بنائی بلکہ ریڈ کارڈ تنازع کے بعد پیدا ہونے والی بحث کا بھی بھرپور جواب دیا۔
میچ سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پر امریکی اسٹرائیکر فولارین بالوگن کی ریڈ کارڈ معطلی ختم کیے جانے پر خاصا تنازع کھڑا ہوگیا تھا جس پر ایرانی سفارتخانے نے طنزیہ ویڈیو بھی شیئر کی تھی۔
https://x.com/IraninHyderabad/status/2074155107265257920?s=20
بیلجیئم سمیت کئی حلقوں نے اس فیصلے پر اعتراض کیا تھا۔ بیلجیئم نے فیفا کے اس فیصلے کے خلاف اپیل بھی دائر کی تھی تاہم فیفا نے اسے رد کردیا تھا۔
میچ جیتنے کے بعد بیلجیئم کی آفیشل سوشل میڈیا ٹیم نے جشن کی تصاویر کے ساتھ مختصر پیغام ’اسے بدل کر دکھاؤ‘ شیئر کیا جو امریکی صدر کی مداخلت پر بالوگن کی معطلی مؤخر کیے جانے کی جانب ایک طنزیہ اشارہ تھا۔
https://x.com/BelRedDevils/status/2074315204704240101?s=20
میچ میں فتح کے بعد بیلجیئم کے کھلاڑیوں نے ’ٹرمپ ڈانس‘ کرکے بھی امریکی صدر کا مذاق اڑایا جس کی ویڈیو وائرل ہوگئی۔
https://x.com/BrickCenter_/status/2074330116776468736?s=20
بعد ازاں میڈیا سے گفتگو میں بیلجیئم کے کپتان یوری تیلیمانس کا کہنا تھا کہ اس تنازع نے ٹیم کو مزید جوش اور حوصلہ دیا۔
ان کے مطابق کھلاڑیوں نے فیصلہ کیا تھا کہ بہترین جواب میدان میں اپنی کارکردگی سے دیں گے۔