بھارت میں سفاک بیوی نے شوہر کو ٹوائلٹ کلینر کا انجیکشن لگا کر قتل کردیا

واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے اور عدالت میں شواہد پیش کیے جائیں گے

ویب ڈیسک July 07, 2026
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بھارت کی ریاست تلنگانہ کے ضلع نظام آباد میں ایک شخص کے مبینہ قتل کے معاملے نے سنسنی پھیلا دی ہے جہاں ایک خاتون نے اپنے مبینہ آشنا کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو ٹوائلٹ کلینر کا انجیکشن لگا کر قتل کردیا۔

بھارتی پولیس کے مطابق مقتول کی شناخت جی سرینواس کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ ملزمان میں اس کی اہلیہ اور اس کا مبینہ آشنا شامل ہیں۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق دونوں کے درمیان کافی عرصے سے تعلقات تھے، اور شوہر ان کے راستے میں رکاوٹ تھا۔

تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان نے مبینہ طور پر ٹوائلٹ صاف کرنے والے کیمیکل کو سرنج میں بھر کر مقتول کے جسم میں انجیکٹ کیا جس سے اس کی طبیعت بگڑ گئی۔

اسے اسپتال منتقل کیا گیا تاہم وہ جانبر نہ ہو سکا۔ پوسٹ مارٹم اور فرانزک رپورٹ کے بعد پولیس نے واقعے کو قتل قرار دیتے ہوئے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔

پولیس کے مطابق ملزمان سے پوچھ گچھ جاری ہے اور ان کے خلاف قتل اور مجرمانہ سازش سمیت متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے اور عدالت میں شواہد پیش کیے جائیں گے۔
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