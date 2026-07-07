اسرائیلی چیک پوسٹ پر رکاوٹ، اسپتال پہنچنے پر تاخیر سے چار ماہ کا فلسطینی بچہ دم توڑ گیا

طبی ماہرین کے مطابق ایسے واقعات خطے میں انسانی بحران سے متعلق خدشات کو مزید بڑھا رہے ہیں

ویب ڈیسک July 07, 2026
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مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک چار ماہ کا فلسطینی بچہ مبینہ طور پر اس وقت جان کی بازی ہار گیا جب اس کے اہل خانہ کو طبی ایمرجنسی کے دوران اسرائیلی فوجی چیک پوسٹ پر روک لیا گیا اور وہ بروقت اسپتال نہ پہنچ سکے۔

رپورٹس کے مطابق چار ماہ کے بچے احمد معروف زید کی طبیعت اچانک خراب ہونے پر اہل خانہ اسے فوری طور پر اسپتال لے جا رہے تھے تاہم راستے میں موجود ایک اسرائیلی فوجی چیک پوسٹ پر انہیں روک لیا گیا۔

اہل خانہ کا کہنا ہے کہ چیک پوسٹ پر تاخیر کے باعث بچے کو بروقت طبی امداد فراہم نہ کی جا سکی، جس کے نتیجے میں اس کی حالت مزید بگڑ گئی اور وہ جانبر نہ ہو سکا۔

یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب مقبوضہ مغربی کنارے میں سکیورٹی پابندیوں، چیک پوسٹوں اور آمدورفت پر عائد مختلف رکاوٹوں کے باعث شہریوں، بالخصوص مریضوں اور طبی عملے کو مشکلات کا سامنا ہے۔

انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ طبی ہنگامی حالات میں مریضوں کو فوری رسائی فراہم کرنا بین الاقوامی انسانی قوانین کا بنیادی تقاضا ہے، جبکہ ایسے واقعات پر آزادانہ تحقیقات کی ضرورت ہے تاکہ حقائق سامنے آ سکیں۔

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دوسری جانب اس واقعے پر اسرائیلی حکام کی جانب سے فوری طور پر کوئی باضابطہ مؤقف سامنے نہیں آیا۔

تجزیہ کاروں کے مطابق مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں سکیورٹی پابندیوں اور انسانی ضروریات کے درمیان توازن کا مسئلہ مسلسل بین الاقوامی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، جبکہ ایسے واقعات خطے میں انسانی بحران سے متعلق خدشات کو مزید بڑھا رہے ہیں۔
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