خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات: الیکشن کمیشن نے حکومت کو 15 روز کی مہلت دے دی

سماعت کے دوران چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا، سیکرٹری بلدیات اور محکمہ شماریات کے حکام الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے

ویب ڈیسک July 07, 2026
facebook whatsup

خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت الیکشن کمیشن میں ممبر سندھ نثار درانی کی سربراہی میں چار رکنی بینچ نے کی۔

سماعت کے دوران چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا، سیکرٹری بلدیات اور محکمہ شماریات کے حکام الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے۔

سیکرٹری بلدیات نے بتایا کہ 15 اضلاع کے نقشہ جات اور دیگر مطلوبہ مواد ادارہ شماریات کی جانب سے فراہم کر دیا گیا ہے۔

اس پر الیکشن کمیشن کے اراکین نے استفسار کیا کہ مطلوبہ مواد کی فراہمی میں تاخیر کیوں کی گئی۔ سپیشل سیکرٹری الیکشن کمیشن نے درخواست کی کہ ادارہ شماریات کو ہدایت دی جائے کہ آئندہ صوبائی حکومت یا الیکشن کمیشن کی جانب سے نقشہ جات طلب کیے جائیں تو انہیں فوری فراہم کیا جائے۔

سماعت کے دوران "کے پی" کا مخفف استعمال کرنے پر ممبر خیبر پختونخوا جسٹس (ر) اکرام اللہ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیا پنجاب کو "پی"، بلوچستان کو "بی" اور سندھ کو "ایس" کہا جاتا ہے؟ خیبر پختونخوا کو "کے پی" نہ کہیں بلکہ اسے اس کے مکمل نام سے پکارا جائے۔

چیف سیکرٹری شہاب علی شاہ نے الیکشن کمیشن کو بتایا کہ حکومت نے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں، تاہم بلدیاتی قانون میں ترامیم کی جا رہی ہیں اور یہ معاملہ اس وقت صوبائی کابینہ کے پاس ہے۔

اس پر الیکشن کمیشن کے رکن نے سوال کیا کہ کیا حکومت قانون میں تبدیلی کر رہی ہے؟ چیف سیکرٹری نے جواب دیا کہ جی، بلدیاتی قانون میں ترامیم کی جا رہی ہیں، لہٰذا الیکشن کمیشن اس حوالے سے مزید وقت دے۔

الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا حکومت کو 15 روز کی مہلت دیتے ہوئے کیس کی مزید سماعت 28 جولائی تک ملتوی کر دی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

راولپنڈی؛ 8 سالہ بچے سے زیادتی کی کوشش کرنے والا شخص گرفتار

Express News

جماعت اسلامی کا مہنگے پیٹرول کیخلاف 10 جولائی کو ملک گیر احتجاج کا اعلان

Express News

ایف آئی اے کی بڑی کامیابی، 9 کروڑ 76 لاکھ روپے سے زائد کی خردبرد کیس میں 3 ملزمان کو سزائیں

Express News

خلیج بنگال میں ہوا کم دباو، کراچی میں بارش ہوگی یا گرمی مزید بڑھے گی؟

Express News

وزیرِ اعظم کی ملکی برآمدات میں اضافے کیلئے قرضوں کی فراہمی میں سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت

Express News

کراچی میں تاجر کے 25لاکھ روپے لوٹ لیے گئے، واقعہ کا مقدمہ درج

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو