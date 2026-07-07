سونے کی قیمت میں مسلسل تیسرے روز کمی، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟

عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 25 ڈالر کی کمی سے 4ہزار 125ڈالر کی سطح پر آگئی

ویب ڈیسک July 07, 2026
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کراچی:

عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں مسلسل تیسرے دن بھی سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی ہوگئی۔

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 25 ڈالر کی کمی سے 4ہزار 125ڈالر کی سطح پر آگئی۔

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سونے کی عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں قیمت کم ہو گئی

عالمی مارکیٹ میں کمی کے سبب فی تولہ سونے کی قیمت بھی 2ہزار 500روپے کی کمی سے 4لاکھ 34ہزار 936روپے اور فی دس گرام سونے کی قیمت 2ہزار 143روپے گھٹ کر 3لاکھ 72ہزار 887روپے کی سطح پر آگئی۔

اسی طرح، فی تولہ چاندی کی قیمت 120 روپے کی کمی سے 6ہزار 559 روپے اور فی دس گرام چاندی کی قیمت بھی 103روپے کی کمی سے 5ہزار 623روپے کی سطح پر آگئی۔
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