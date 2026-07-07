عمران خان رہائی فورس کے لیے 60 ہزار کارکنان نے رجسٹریشن کرالی، کے پی حکومت

کارکنوں کی رجسٹریشن کے کوائف ڈیٹابیس میں انٹر ہوچکے، رہائی فورس سے متعلق جلد بڑی خبر سامنے آئے گی، شفیع جان

کورٹ رپورٹر July 07, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
راولپنڈی:

ترجمان خیبرپختونخوا شفیع جان نے کہا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے بنائی جانے والی فورس کے لیے 60 ہزار سے زائد ارکان رجسٹرڈ ہوچکے، رہائی فورس سے متعلق جلد بڑی خبر سامنے آئے گی۔

ترجمان خیبرپختونخوا شفیع جان نے کہا کہ تنظیم سازی کے بغیر تحریک آگے نہیں بڑھ سکتی، تمام صوبائی صدور کی ذمہ داری ہے کہ تنظیمیں مکمل کریں، خیبرپختونخوا میں تنظیم سازی کا عمل آخری مراحل میں ہے، آئی ایس ایف، یوتھ، ویمن، مائنارٹی، آئی ڈی ایف اور آئی ایل ایف کی تنظیمیں ضروری ہیں۔

انہوں ںے کہا کہ اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری سہیل آفریدی نے مثالی انداز میں نبھائی،  پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبرپختونخوا میں اسٹریٹ موومنٹ کے اثرات نمایاں رہے،  خیبرپختونخوا ہر قسم کے آئندہ لائحہ عمل کے لیے مکمل تیار ہے، اچکزئی صاحب جو فیصلہ کریں گے، خیبرپختونخوا اس پر عمل کرے گا، اڈیالہ جیل احتجاج میں شرکت کسی ایک صوبے کی نہیں، سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، جو ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا اسے اپنا عہدہ چھوڑ دینا چاہیے۔

ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی رہائی فورس کے 60 ہزار سے زائد ارکان رجسٹرڈ ہوچکے ہیں، رہائی فورس کا تمام ڈیٹا، ڈیٹا بیس کے حوالے کر دیا گیا ہے، رہائی فورس سے متعلق جلد بڑی خبر سامنے آئے گی، پارٹی قیادت تین سال مکمل ہونے سے قبل یا بعد میں لائحہ عمل دے گی، پارٹی کی سیاسی کمیٹی میں مشاورت جاری ہے، ہماری خواہش ہے کہ تین سال مکمل ہونے کی نوبت ہی نہ آئے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

راولپنڈی؛ 8 سالہ بچے سے زیادتی کی کوشش کرنے والا شخص گرفتار

Express News

جماعت اسلامی کا مہنگے پیٹرول کیخلاف 10 جولائی کو ملک گیر احتجاج کا اعلان

Express News

ایف آئی اے کی بڑی کامیابی، 9 کروڑ 76 لاکھ روپے سے زائد کی خردبرد کیس میں 3 ملزمان کو سزائیں

Express News

خلیج بنگال میں ہوا کم دباو، کراچی میں بارش ہوگی یا گرمی مزید بڑھے گی؟

Express News

وزیرِ اعظم کی ملکی برآمدات میں اضافے کیلئے قرضوں کی فراہمی میں سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت

Express News

کراچی میں تاجر کے 25لاکھ روپے لوٹ لیے گئے، واقعہ کا مقدمہ درج

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو