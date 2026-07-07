بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور لیجنڈری وکٹ کیپر بلے باز مہندر سنگھ دھونی نے اپنی 45 ویں سالگرہ منائی تو دنیا بھر سے انہیں مبارک باد اور خراجِ تحسین پیش کیا گیا۔ کرکٹ شخصیات، شائقین، بھارتی کرکٹ بورڈ اور یہاں تک کہ فیفا ورلڈ کپ 2026 کے آفیشل سوشل میڈیا اکاؤنٹ نے بھی منفرد انداز میں انہیں سالگرہ کی مبارک باد دے کر سب کی توجہ حاصل کرلی۔
فیفا ورلڈ کپ 2026 کے آفیشل انسٹاگرام اکاؤنٹ نے ایک خصوصی پوسٹ شیئر کی، جس میں فٹبال کے عالمی ستارے لیونل میسی، کیلیان ایمباپے اور ایرلنگ ہالینڈ کو جاری ٹورنامنٹ میں سات، سات گولوں کے ساتھ دکھایا گیا۔ اس تصویر کے ساتھ لکھا گیا
’’7Goals. Thala For a reason. Happy Thala Day‘‘
دھونی کے مشہور جرسی نمبر 7 کی مناسبت سے کی گئی اس پوسٹ کو مداحوں نے بے حد پسند کیا اور کرکٹ و فٹبال کے اس منفرد امتزاج کو سراہا۔
بھارتی کرکٹ بورڈ کے نائب صدر راجیو شکلا نے دھونی کو بھارتی کرکٹ کا حقیقی آئیکون قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی قیادت اور ورثہ آج بھی لاکھوں افراد کے لیے باعثِ تحریک ہے۔ انہوں نے دھونی کی صحت، خوشی اور مزید کامیاب برسوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔
سابق بھارتی اوپنر شکھر دھون نے 2013 کی آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی جیتنے کے بعد کی یادگار تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ دباؤ میں دھونی کا پُرسکون مزاج اور قیادت کا انداز دنیا بھر کے کرکٹرز کے لیے ہمیشہ مشعلِ راہ رہے گا۔ اسی طرح سابق بھارتی کرکٹر اور معروف مبصر آکاش چوپڑا نے مختصر مگر مؤثر الفاظ میں کہا کہ کچھ کھلاڑی صرف میچ جیتتے ہیں، کچھ ٹرافیاں، مگر ایم ایس دھونی نے ایک پورا دور جیت لیا۔
بھارتی کرکٹ بورڈ نے بھی دھونی کے شاندار کیریئر کے اعداد و شمار شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے 538 بین الاقوامی میچز میں شرکت کی، 17 ہزار 266 رنز بنائے اور بطور وکٹ کیپر 829 شکار کیے۔ دھونی واحد بھارتی کپتان ہیں جنہوں نے آئی سی سی کے تینوں بڑے وائٹ بال ٹائٹلز اپنے نام کیے، جن میں 2007 کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ، 2011 کا ون ڈے ورلڈ کپ اور 2013 کی چیمپئنز ٹرافی شامل ہیں۔
ان کی آئی پی ایل فرنچائز چنئی سپر کنگز نے بھی ایک جذباتی ویڈیو جاری کرتے ہوئے دھونی کو ایسی شخصیت قرار دیا جو صرف ہیرو نہیں بلکہ ایک طرزِ زندگی بن گئے، اور جن کی میراث ہر نئی نسل تک منتقل ہو رہی ہے۔
دھونی کی مقبولیت صرف کرکٹ تک محدود نہیں رہی۔ 2016 میں ان کی زندگی پر مبنی بالی ووڈ فلم ’’ایم ایس دھونی: دی اَن ٹولڈ اسٹوری‘‘ ریلیز ہوئی، جس میں آنجہانی اداکار سشانت سنگھ راجپوت نے ان کا کردار ادا کیا۔ فلم نے دھونی کی اس جدوجہد کو اجاگر کیا جس میں وہ رانچی میں ٹکٹ کلیکٹر سے ورلڈ کپ جیتنے والے کپتان بنے۔
2004 میں بین الاقوامی کرکٹ کا آغاز کرنے والے دھونی نے اپنے پُرسکون مزاج، بہترین حکمتِ عملی اور دباؤ میں میچ ختم کرنے کی غیرمعمولی صلاحیت کے باعث ’’کیپٹن کول‘‘ کی شناخت حاصل کی۔ اگرچہ وہ 2020 میں بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائر ہو چکے ہیں، تاہم آئی پی ایل میں چنئی سپر کنگز کی قیادت کرتے ہوئے وہ پانچ مرتبہ ٹیم کو چیمپئن بنا چکے ہیں۔
45 برس کی عمر میں بھی مہندر سنگھ دھونی کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی، اور ان کی سالگرہ پر دنیا بھر سے ملنے والی محبت نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ کچھ لیجنڈز وقت گزرنے کے باوجود ہمیشہ دلوں پر راج کرتے ہیں۔