فیفا ورلڈ کپ: ارجنٹینا نے مصر کو شکست دیکر کوارٹر فائنل میں جگہ بنالی

ارجنٹینا نے کھیل کے آخری 15 منٹ میں تین گول اسکور کر کے فتح سمیٹی

ویب ڈیسک July 07, 2026
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فیفا ورلڈ کپ میں ارجنٹینا نے مصر کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔

ایٹلانٹا اسٹیڈیم میں کھیلے گئے ناک آؤٹ میچ میں مصر کے یاسر ابراہیم نے پہلے ہاف کے 15 ویں منٹ میں ٹیم کو برتری دلائی جو ہاف ختم ہونے تک برقرار رہی۔

67 ویں منٹ میں مصطفیٰ زیکو نے گول اسکور کر کے برتری کو دُگنا کر دیا۔

کھیل 79 ویں منٹ میں ارجنٹینا کے کرسچئن رومیرو نے گول اسکور کر کے برتری کم کی اور کپتان لیونل میسی نے 83 ویں منٹ میں دوسرا گول اسکور کر کے برتری ختم کر دی۔

کھیل کا وقت مکمل ہونے کے بعد 7 اضافی منٹ دیے گئے جس کے تیسرے منٹ اینزو فرنینڈز نے فیصلہ کن گول اسکور کر کے ارجنٹینا کی جیت کو یقینی بنا دیا۔
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