کراچی میں ایک اور شہری ڈکیتی مزاحمت پر قتل

رواں سال میں اب تک ڈکیتی مزاحمت پر مرنے والوں کی تعداد 41 تک پہنچ گئی

منور خان July 08, 2026
facebook whatsup

شہر قائد کے علاقے کورنگی میں اتوار کو فائرنگ سے شہری کی ہلاکت کا واقعہ ڈکیتی مزاحمت کا شاخسانہ نکلا، رواں سال کے دوران ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 41 ہوگئی۔

تفصیلات کے مطابق کورنگی 4 نمبر سیکٹر 35 اے شہید اویس پارک کے قریب اتوار 5 جولائی کو فائرنگ سے شہری فضل سبحان جاں بحق ہوا تھا جس کے قتل کا مقدمہ کورنگی پولیس نے مقتول کے کزن کی مدعیت میں درج کیا تھا۔

اس حوالے سے ایس ایچ او کورنگی ملک اشفاق نے بتایا کہ پولیس نے شہری فضل سبحان کے قتل میں ملوث 2 ملزمان  فیصل ولد شمس عالم اور جبریل عرف جاوید ولد نورالامین کو گرفتار کر کے اسلحہ اور چھینا گیا موبائل فون برآمد کرلیا جبکہ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئی تھی۔

انھوں ںے مزید بتایا کہ مقتول کے پاس سے اس کا موبائل فون اور نقدی موجود تھی جبکہ تفتیش کے دوران یہ بات سامنے آئی تھی کہ گرفتار ڈاکوؤں نے فضل سبحان کو قتل کرنے سے قبل دیگر شہریوں سے لوٹ مار کی تھی اور فضل سبحان کو موبائل فون پر بات کرتے ہوئے دیکھ کر اسے بھی لوٹنے کی کوشش کی جس پر مقتول نے ایک ڈاکو کا اسلحہ پکڑ کر چھیننے کی کوشش تھی اس دوران دوسرے ڈاکو نے اسے فائرنگ کر نشانہ بنا کر قتل کر دیا اور موقع سے فرار ہوگئے۔

گرفتار ڈاکوؤں کے قبضے سے 2 پستول 30 بور، میگزین اور 2 موبائل فونز برآمد ہوئے ہیں۔ پولیس نے گرفتار ڈاکوؤں کے خلاف غیر قانونی اسلحہ برآمدگی کے حوالے سے 2 مقدمات درج کیے ہیں جبکہ گرفتار ڈاکو جبریل عرف جاوید عادی جرائم پیشہ ہے اور اس کا کرمنل ریکارڈ بھی سامنے آیا ہے پولیس گرفتار ڈاکوؤں کے دیگر ساتھیوں کی تلاش میں چھاپے مار رہی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

راولپنڈی؛ 8 سالہ بچے سے زیادتی کی کوشش کرنے والا شخص گرفتار

Express News

جماعت اسلامی کا مہنگے پیٹرول کیخلاف 10 جولائی کو ملک گیر احتجاج کا اعلان

Express News

ایف آئی اے کی بڑی کامیابی، 9 کروڑ 76 لاکھ روپے سے زائد کی خردبرد کیس میں 3 ملزمان کو سزائیں

Express News

خلیج بنگال میں ہوا کم دباو، کراچی میں بارش ہوگی یا گرمی مزید بڑھے گی؟

Express News

وزیرِ اعظم کی ملکی برآمدات میں اضافے کیلئے قرضوں کی فراہمی میں سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت

Express News

کراچی میں تاجر کے 25لاکھ روپے لوٹ لیے گئے، واقعہ کا مقدمہ درج

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو