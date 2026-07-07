انگلینڈ نے بھارت کو دوسرے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں 125 رنز کے بڑے مارجن سے شکست دے کر پانچ میچز کی سیریز میں 0-2 سے برتری حاصل کرلی۔
ناٹنگھم میں کھیلے گئے میچ میں بھارت کی ٹیم 202 رنز کے تعاقب میں 12 ویں اوور میں 76 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔
بھارت کی جانب سے ویبھو سوریا ونشی اور ایشان کشن 13، 13 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ اکشر پٹیل 10، ابھیشیک شرما 10، ہرشت رانا 9، کپتان شریاس ایر 5، ورون چکرورتی 5، ارشدیپ سنگھ 4، تِلک ورما 3 اور شیوم ڈُوبے 2 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔
پرنس یادو 2 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ پویلین لوٹے۔
انگلینڈ کی جانب سے جوش ٹنگ نے 4، جوفرا آرچر نے 3 اور عادل راشد نے 2 کھلاڑیوں کا شکار کیا۔ وِل جیکس نے 1 وکٹ حاصل کی۔
اس سے قبل بھارت کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے انگلینڈ نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 201 رنز بنائے۔
میزبان ٹیم کی جانب سے فِل سالٹ 70 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ سیم کرَن نے ناٹ آؤٹ 41 رنز کی شاندار باری کھیلی۔
دیگر بلے بازوں میں جوس بٹلر 36، کپتان ہیری بروک 16، وِل جیکس 14، جیکب بیتھل 13، جوفرا آرچر 5 اور ٹام بینٹن بغیر کوئی رن بنائے پویلین لوٹے۔
بھارت کی جانب سے پرنس یادو اور ہرشت رانا نے 2، 2 وکٹیں حاصل کیں۔ اکشر پٹیل نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔