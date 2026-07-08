اسلام آباد:
الیکشن کمیشن آج کالعدم تحریک لبیک پاکستان (ٹی ایل پی) کے انٹرا پارٹی الیکشنز سے متعلق محفوظ فیصلہ آج سنائے گا۔
الیکشن کمیشن نے 17 جون کو 3 معاملات پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ الیکشن کمیشن ٹی ایل پی کے فوکل پرسن راجا عامر کے حق دعویٰ پر فیصلہ دے گا جبکہ ٹی ایل پی کو مزید وقت دینے اور نشان معطلی سے متعلق فیصلہ بھی دے گا۔
واضح رہے کہ الیکشن کمیشن نے فوکل پرسن راجا عامر کے کیس میں حق دعویٰ پر اعتراض کیا تھا۔ ٹی ایل پی کے 28 دسمبر 2025 میں انٹرا پارٹی الیکشنز ہونے تھے۔
فوکل پرسن راجا عامر نے انٹرا پارٹی الیکشنز کے لیے 1 سال کا وقت دینے کی درخواست کی تھی۔