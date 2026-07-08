امریکی صدر ٹرمپ نے بندر عباس پر حملوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی

ویڈیو میں متعدد مقامات سے دھواں اٹھتا اور دھماکوں کے بعد کی صورتحال دیکھی جا سکتی ہے

ویب ڈیسک July 08, 2026
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واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوبی ایران کے شہر بندر عباس میں ہونے والے امریکی فضائی حملوں کی ویڈیو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر شیئر کر دی ہے۔

رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے بندر عباس میں مختلف مقامات پر ہونے والے دھماکوں اور فضائی حملوں کے مناظر دکھائے۔ ویڈیو میں متعدد مقامات سے دھواں اٹھتا اور دھماکوں کے بعد کی صورتحال دیکھی جا سکتی ہے۔

ٹرمپ کی جانب سے یہ ویڈیو ایسے وقت میں شیئر کی گئی ہے جب امریکا اور ایران کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر شدت اختیار کر چکی ہے۔ حالیہ دنوں میں دونوں ممالک ایک دوسرے پر حملوں، جنگ بندی کی خلاف ورزی اور آبنائے ہرمز میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے الزامات عائد کر رہے ہیں۔

بندر عباس ایران کی اہم بندرگاہوں اور فوجی تنصیبات میں شمار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ خطے میں اسٹریٹجک اہمیت کا حامل شہر سمجھا جاتا ہے۔

تاحال امریکی صدر نے ویڈیو کے ساتھ حملوں کی مزید تفصیلات یا کسی نئے فوجی اقدام کا اعلان نہیں کیا، جبکہ ایرانی حکام کی جانب سے بھی اس ویڈیو پر فوری طور پر کوئی باضابطہ ردعمل سامنے نہیں آیا ہے۔

دفاعی ماہرین کے مطابق حساس فوجی کارروائیوں کی ویڈیوز کا اعلیٰ سطح کے سیاسی رہنماؤں کی جانب سے سوشل میڈیا پر شیئر کیا جانا غیر معمولی اقدام سمجھا جاتا ہے، جس کے سفارتی اور سیاسی اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔

تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکا اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران اس نوعیت کی ویڈیوز دونوں ممالک کے درمیان بیانیے کی جنگ کا بھی حصہ بن سکتی ہیں۔
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