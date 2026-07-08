تہران: ایرانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے جنوبی ایران کے صوبہ بوشہر میں ایک امریکی ایم کیو-9 ڈرون کو مار گرایا ہے۔
ایرانی خبر رساں ادارے تسنیم نیوز کے مطابق آئی آر جی سی کے ترجمان حسین محبی نے کہا کہ ڈرون کو بوشہر صوبے کے شہر خورموج کے قریب اس وقت نشانہ بنایا گیا جب امریکی فوج کی جانب سے مبینہ فضائی جارحیت کی گئی۔
ترجمان کے مطابق ایران کے فضائی دفاعی نظام نے فوری کارروائی کرتے ہوئے امریکی ڈرون کو تباہ کر دیا۔ تاہم انہوں نے اس حوالے سے مزید فوجی یا تکنیکی تفصیلات فراہم نہیں کیں۔
تاحال امریکا کی جانب سے ایرانی دعوے پر کوئی باضابطہ ردعمل سامنے نہیں آیا، جبکہ اس واقعے کی آزاد ذرائع سے بھی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔
یہ دعویٰ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکا اور ایران کے درمیان حالیہ فوجی کارروائیوں کے بعد خطے میں کشیدگی بدستور برقرار ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی اور اشتعال انگیز اقدامات کے الزامات عائد کر رہے ہیں۔
دفاعی ماہرین کے مطابق ایم کیو ڈرون امریکی فوج کا جدید نگرانی اور حملہ آور ڈرون ہے، جسے انٹیلی جنس، نگرانی اور مخصوص فوجی کارروائیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر ایرانی دعویٰ درست ثابت ہوتا ہے تو یہ حالیہ کشیدگی میں ایک اہم پیش رفت سمجھی جائے گی، تاہم اس کی تصدیق کے لیے مزید سرکاری معلومات کا انتظار کیا جا رہا ہے۔