فیفا ورلڈکپ: امریکا اور پرتگال کی ناکامی کے بعد ٹکٹوں کی قیمتوں میں بڑی کمی

فرانس اور مراکش کے درمیان کوارٹر فائنل اس مرحلے کا نسبتاً سستا مقابلہ قرار دیا جا رہا ہے

اسپورٹس ڈیسک July 08, 2026
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فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل مرحلے سے قبل امریکا اور پرتگال کی ٹورنامنٹ سے رخصتی نے ٹکٹوں کی ثانوی مارکیٹ پر نمایاں اثر ڈالا ہے جہاں کئی اہم میچوں کے ٹکٹوں کی قیمتیں نصف سے بھی کم ہو گئی ہیں۔

رپورٹس کے مطابق لاس اینجلس میں جمعہ کو ہونے والے کوارٹر فائنل کے سب سے سستے ٹکٹ کی قیمت تقریباً 2950 ڈالر سے کم ہو کر 1200 ڈالر رہ گئی ہے۔

قیمتوں میں یہ کمی اس وقت سامنے آئی جب امریکا بیلجیئم کے ہاتھوں شکست کھا کر باہر ہو گیا جبکہ اسپین نے پرتگال کو ہرایا جس کے ساتھ ہی کرسٹیانو رونالڈو کا ورلڈ کپ سفر بھی اختتام پذیر ہو گیا۔

ماہرین کے مطابق اگر امریکا اور پرتگال آمنے سامنے آتے تو اس میچ کے ٹکٹوں کی طلب اور قیمت کہیں زیادہ ہوتی۔

دوسری جانب فرانس اور مراکش کے درمیان کوارٹر فائنل اس مرحلے کا نسبتاً سستا مقابلہ قرار دیا جا رہا ہے، جہاں ابتدائی ٹکٹ تقریباً 989 ڈالر میں دستیاب ہیں۔

ادھر 19 جولائی کو نیو جرسی میں ہونے والے ورلڈ کپ فائنل کے ٹکٹوں کی ابتدائی قیمت 9346 ڈالر تک پہنچ چکی ہے تاہم فائنل میں پہنچنے والی ٹیموں کے مطابق اس میں مزید اتار چڑھاؤ متوقع ہے۔

رپورٹ کے مطابق گزشتہ چند روز کے دوران کوارٹر فائنل ٹکٹوں کی اوسط قیمت میں نمایاں کمی جبکہ فروخت کے لیے دستیاب ٹکٹوں کی تعداد میں واضح اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔
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