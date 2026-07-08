ایران، امریکا کشیدگی پر قطر اور چین متحرک، دونوں ممالک نے بڑا مطالبہ کر دیا

دوحہ / بیجنگ: ایران اور امریکا کے درمیان ایک بار پھر بڑھتی ہوئی کشیدگی پر قطر اور چین نے گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تمام فریقوں سے تحمل کا مظاہرہ کرنے، جنگی صورتحال کو مزید بڑھنے سے روکنے اور سفارتی مذاکرات جاری رکھنے کی اپیل کی ہے۔
خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق قطر نے ایران کی جانب سے کویت اور بحرین پر کیے گئے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے اقدامات خطے کے امن و استحکام کے لیے نقصان دہ ہیں۔
قطری وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ خطے کو ایسے بلاجواز حملوں کے نتائج سے محفوظ رکھنا ضروری ہے۔
وزارت نے اس بات پر بھی زور دیا کہ کشیدگی میں کمی لانے کے لیے مذاکرات اور سفارت کاری کا راستہ اختیار کیا جائے اور ایران اور امریکا کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کے تحت ہونے والی پیش رفت کو آگے بڑھایا جائے۔
قطر، ایران اور امریکا کے درمیان ہونے والے سفارتی رابطوں میں ایک اہم ثالثی کردار ادا کرتا رہا ہے، اسی لیے اس کا یہ بیان موجودہ صورتحال میں خاص اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا ہے۔
دوسری جانب چین نے بھی امریکا کی جانب سے ایران میں متعدد اہداف پر کیے گئے حملوں کے بعد مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش ظاہر کی ہے۔
چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ نِنگ نے بیجنگ میں میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کو دوبارہ بھڑکانا کسی بھی فریق کے مفاد میں نہیں ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ فوجی کارروائیاں بنیادی مسائل کا حل نہیں ہوتیں اور تمام متعلقہ ممالک کو مذاکرات اور سفارتی ذرائع اختیار کرنے چاہییں۔
چینی حکومت نے ایران اور امریکا دونوں پر زور دیا کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں، مزید کشیدگی سے گریز کریں اور اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں۔
سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق قطر اور چین کے بیانات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ عالمی برادری مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے سفارتی حل کی حمایت کر رہی ہے۔