امریکا میں لارنس بشنوئی پر ہردیپ سنگھ نجر قتل کیس میں فردِ جرم عائد

امریکی حکام کے مطابق دونوں افراد نے 2023 میں ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کی منصوبہ بندی کی تھی

ویب ڈیسک July 08, 2026
facebook whatsup

امریکا میں لارنس بھارتی جرائم پیشہ گروہ بشنوئی گینگ کے سربراہ لارنس بشنوئی پر ہردیپ سنگھ نجر قتل کیس میں فردِ جرم عائد کردی گئی۔

امریکی حکام کے مطابق لارنس بشنوئی کے قریبی ساتھی ستندر جیت سنگھ المعروف گولڈی برار پر بھی کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کی مبینہ سازش کے الزام میں فردِ جرم عائد کردی ہے۔

حکام کے مطابق الزام ہے کہ دونوں افراد نے 2023 میں ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کی منصوبہ بندی کی تھی۔

فردِ جرم میں کہا گیا ہے کہ لارنس بشنوئی نے جیل میں قید ہونے کے باوجود مبینہ طور پر اسمگل شدہ موبائل فونز کے ذریعے اپنے ساتھیوں کو ہدایات جاری کیں جبکہ مقتول کی تصاویر اور مختلف مقامات کے پتے بھی فراہم کیے گئے۔

امریکی اٹارنی بل ایسیلی کے مطابق یہ کارروائی ایک وسیع بین الاقوامی آپریشن کا حصہ ہے جس میں امریکا، کینیڈا اور یورپی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مشترکہ کارروائیاں کرتے ہوئے 37 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا۔

حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان پر اغوا، بھتہ خوری، اسلحہ و منشیات کی اسمگلنگ اور قتل سمیت مختلف سنگین جرائم میں ملوث ہونے کے الزامات ہیں۔

ایف بی آئی کے مطابق ان جرائم پیشہ نیٹ ورکس نے امریکی ریاست کیلیفورنیا سمیت مختلف علاقوں میں خوف و ہراس کی فضا قائم کی۔

حکام نے بتایا کہ مزید 10 مطلوب ملزمان کی تلاش جاری ہے۔

یاد رہے کہ ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے بعد بھارت اور کینیڈا کے تعلقات شدید کشیدگی کا شکار ہو گئے تھے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

امریکا کو نیا جھٹکا؟ ایران نے بوشہر میں جدید امریکی ڈرون گرانے کا دعویٰ کر دیا

Express News

نجف میں شہید علی خامنہ ای کی آخری رسومات جاری، جلوس کربلا روانہ ہوگا

Express News

نیٹو امریکا کی حمایت میں میدان میں آگیا، ایران پر نئے حملوں کو ’ضروری اقدام‘ قرار دے دیا

Express News

امریکی صدر ٹرمپ نے بندر عباس پر حملوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی

Express News

افغانستان میں روزگار کی شدید کمی سے 74 فیصد عوام فاقہ کشی پر مجبور

Express News

امریکا کے ایران پر نئے حملوں کے بعد ڈالر مضبوط، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو