بلوچستان میں فورسز کا آپریشن؛ فتنۃ الہندوستان کے 19 دہشتگرد جہنم واصل، 11 جوان شہید

دہشت گرد روڈ بلاک کرکے مسافروں اور شہریوں سے بھتہ وصول کرنے میں مصروف تھے، سیکیورٹی ذرائع

ویب ڈیسک July 08, 2026
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فوٹو: فائل

بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں فتنۃ الہندوستان کے 19 دہشت گرد ہلاک  جب کہ 11 جوانوں نے وطن کے دفاع میں جام شہادت نوش کیا۔

سیکیورٹی ذرائع کے مطابق مصدقہ اطلاعات کی بنیاد پر سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں این-25 پر جھاو کراس اور کرارو کے درمیان انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کیا، جہاں فتنۃ الہندوستان کے دہشتگرد  روڈ بلاک کر کے مسافروں اور مقامی شہریوں سے بھتہ وصول کرنے  میں مصروف تھے۔

سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی سے بھتہ وصول کرنے والے  فتنۃ الہندوستان کے 19 دہشت گرد جہنم واصل اور متعدد زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن کے دوران وطن کے دفاع میں لڑتے ہوئے سیکیورٹی فورسز کے 11 بہادر سپوت جامِ شہادت نوش کر گئے ۔

سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی  اس عزم کا واضح اظہار ہے کہ عوام کی جان و مال، شاہراہوں کے تحفظ اور بلوچستان کے امن کو یرغمال بنانے کی ہر کوشش کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔
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