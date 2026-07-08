آٹے کی قیمت میں مزید اضافہ، 20 کلو تھیلے کی قیمت 2900 روپے سے تجاوز کرگئی

پشاور میں دو روز کے دوران 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 250 روپے کا اضافہ ہوا

ویب ڈیسک July 08, 2026
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خیبرپختونخوا کے دارالحکومت میں 20 کلو آٹے کی قیمت 2900 روپے سے تجاوز کرگئی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق خیبرپختونخوا کے دارالحکومت میں دو روز کے دوران آٹے کے 20 کلو کے تھیلے کی قیمت میں 250 روپے کا اضافہ ہوگیا۔

حالیہ اضافے کے بعد پشاور میں 20 کلو آٹے کی قیمت 2900 روپے سے تجاوز کرگئی۔ اوپن مارکیٹ میںمیدہ کی قیمتوں میں ایک بار پھر مزید اضافہ ہو گیا ہے۔

پشاور میں فائن آٹا، اسپیشل آٹا، مکس آٹا اور سرخ آٹے کے 20 کلو اور 80 کلو کی بوری کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ دوسری طرف تندور مالکان کی جانب سے روٹی کا وزن مزید کم کر دیا گیا ہے۔

نان بائیوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ پنجاب سے آٹے کے سپلائی پر پابندی کے باعث قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، شہر میں 20 کلو اور 80 کلو اٹے کی بوری کی قیمت میں اضافے کے بعد روٹی کا وزن مزید کم کیا ہے۔

اس سارے معاملے پر انتظامیہ نے مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے جبکہ عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ گراں فروشوں کیخلاف ایکشن لیا جائے اور سرکاری نرخ پر آٹے کی فروخت کو یقینی بنایا جائے۔ 
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