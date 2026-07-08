ایران پر آج رات دوبارہ شدید حملے کریں گے، ٹرمپ کی دھمکی

ایران 47 سال سے لوگوں کو مار رہا ہے، وہ جھوٹے اور دھوکے باز ہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ

ویب ڈیسک July 08, 2026
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فوٹو: رائٹرز

امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ ایران پر آج رات دوبارہ شدید حملے کریں گے۔

ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ میں جاری نیٹو سربراہی اجلاس کے دوران یوکرین کے صدر زیلنسکی کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سوال پر کہا کہ ہم نے کل رات کو بھی انہیں بری طرح نشانہ بنایا، انتہائی شدید حملہ کیا اور امریکا ممکنہ طور پر انہیں آج رات پھر نشانہ بنائے گا۔

انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو معمولی دھمکی دی ہے کہ آج رات انہیں دوبارہ نشانہ بنائیں گے، انہوں نے جھوٹ بولا، دھوکا دیا اور 47 سال سے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔

امریکی صدر نے کہا کہ ایران کے ساتھ سابق صدر باراک اوباما کا معاہدہ بدترین تھا اور اوباما نے انہیں بہت زیادہ پیسے دیے، جہاز میں بھر کر پیسے دیے۔

انہوں نے کہا کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا اور اس حوالے سے ہم نے کافی پیش رفت کی ہے، میں ان سے خوش نہیں ہوں، ہم ایک اجلاس طلب کرتے ہیں اور ایران کو جوہری ہتھیاروں سے دستبردار کرنے کی بات کرتے ہیں۔

ٹرمپ نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوں، مقصد ایران کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنا ہے یعنی جوہری ہتھیاروں کا خاتمہ اور میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے ہم نے بڑی پیش رفت کی ہے۔

ایران سے مذاکرات کا حوالہ دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہم ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں پھر وہ چلے جاتے ہیں اور پریس کانفرنس میں کہتے ہیں ہماری اس پر بات ہی نہیں ہوئی وہ انتہائی جھوٹے ہیں۔
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