امریکی خاتون نے تن تنہا کشتی رانی کا نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا

خاتون نے مئی میں کیلیفورنیا کے شہر مونٹیری سے اپنے 2400 میل سے زائد طویل سفر کا آغاز کیا تھا

ویب ڈیسک July 09, 2026
facebook whatsup

امریکی گرینڈ کینیون کی دریا گائیڈ کیلسی پفینڈلر نے کیلیفورنیا سے ہوائی تک بحرالکاہل میں تنہا کشتی چلا کر ایک تاریخی اور ریکارڈ ساز سفر مکمل کر لیا۔

مقامی میڈیا کے مطابق کیلسی پفینڈلر تقریباً ڈیڑھ ماہ سمندر میں گزارنے کے بعد جمعہ کی رات اپنی 21 فٹ لمبی کشتی ’لِلی‘ پر سوار ہونولولو کی بندرگاہ پہنچیں، جہاں سینکڑوں افراد نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔

انہوں نے مئی میں کیلیفورنیا کے شہر مونٹیری سے اپنے 2400 میل سے زائد طویل سفر کا آغاز کیا تھا۔ ان کا مقصد بحرالکاہل کا یہ سفر تنہا مکمل کرنے والی پہلی امریکی خاتون، کم عمر ترین خاتون اور تیز ترین خاتون بننا تھا۔

سفر کے دوران لاکھوں افراد نے سوشل میڈیا پر ان کی مہم کو فالو کیا، جہاں وہ سمندر میں اکیلے گزارے گئے لمحات، مشکلات اور دلچسپ تجربات کی ویڈیوز شیئر کرتی رہیں۔

ابتدائی ریکارڈز کے مطابق کیلسی پفینڈلر نے نہ صرف خواتین بلکہ مردوں کے سابقہ رفتار کے ریکارڈ بھی توڑ دیے ہیں۔

تاہم، ان کے کارنامے کی باضابطہ تصدیق اوشیئن روئنگ سوسائٹی انٹرنیشنل کی جانب سے ہونا ابھی باقی ہے، جو گینیز ورلڈ ریکارڈز کے لیے سمندری کشتی رانی کے ریکارڈز کی توثیق کرتا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

بنگلا دیشی ٹیم کا اہم کھلاڑی زمبابوے کے خلاف ون ڈے سیریز سے باہر

Express News

میکسیکو اور انگلینڈ کے میچ نے امریکا میں ویورشپ کا نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا

Express News

ارجنٹائن فٹبال ایسوسی ایشن کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات

Express News

امریکی خاتون نے تن تنہا کشتی رانی کا نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا

Express News

فیفا ورلڈکپ: ارجنٹینا کی متنازع فتح، مصر کے کوچ نے ریفری کے فیصلوں پر سوال اٹھا دیے

Express News

نوواک جوکووچ نے ومبلڈن کی تاریخ کا طویل ترین کوارٹر فائنل جیت لیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو