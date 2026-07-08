بالی ووڈ سپر اسٹار عامر خان اور گوری سپراٹ نے 6 جولائی کو ممبئی کے علاقے باندرہ میں واقع عامر خان کی پالی ہل رہائش گاہ پر سادہ مگر یادگار تقریب میں رجسٹرڈ شادی کرلی۔ اس تقریب میں صرف قریبی اہلِ خانہ نے شرکت کی، جبکہ دونوں نے روایتی شاندار سیلیبریٹی شادی کے بجائے نجی اور سادہ انداز کو ترجیح دی۔
شادی کی تقریب میں سب سے زیادہ توجہ گوری سپراٹ کی منفرد شادی کی انگوٹھی نے حاصل کی، جسے معروف لگژری جیولری برانڈ Qween نے خصوصی طور پر تیار کیا۔
نایاب روبی کی تلاش میں تین ماہ لگ گئے
گوری کی انگوٹھی میں مڈغاسکر سے حاصل کیا گیا قدرتی کیبوشون کٹ روبی نصب کیا گیا ہے، جسے ڈھونڈنے میں تقریباً تین ماہ کا وقت لگا۔ اس قیمتی یاقوت کو سونے سے تیار کیے گئے تاج نما ڈیزائن میں جڑا گیا، جس کے گرد 40 قدرتی ہیرے بھی نصب کیے گئے ہیں۔
اس شاہکار انگوٹھی کی تیاری میں 256 گھنٹے سے زائد وقت صرف ہوا، جبکہ اس پر 131 ماہر کاریگروں نے مشترکہ طور پر کام کیا۔
عامر خان پہلے بھی خصوصی تحفہ دے چکے ہیں
یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ عامر خان نے گوری سپراٹ کے لیے خصوصی زیور تیار کروایا ہو۔ اس سے قبل بھی گوری کو ایک منفرد انگوٹھی پہنے دیکھا گیا تھا، جس میں برازیل سے حاصل کیا گیا نایاب ایکوامیرین پتھر استعمال کیا گیا تھا، جبکہ اس کے گرد بھی 40 قدرتی ہیرے جڑے گئے تھے۔
روایتی سرخ لباس کے بجائے منفرد انتخاب
شادی کے موقع پر گوری سپراٹ نے معروف بھارتی ڈیزائنر سبیاساچی مکھرجی کا تیار کردہ نہایت نفیس لباس زیب تن کیا۔ انہوں نے روایتی سرخ دلہن کے لباس کے بجائے ہلکے رنگ کا لہنگا منتخب کیا، جس پر سفید پھولوں کی خوبصورت کڑھائی کی گئی تھی۔
اس لباس کے ساتھ انہوں نے شفاف دوپٹہ، زمرد کی جھلک لیے پولکی جیولری، ہلکا میک اپ اور سفید پھولوں سے سجی فش ٹیل چوٹی کے ذریعے نہایت باوقار اور دلکش انداز اپنایا۔
دونوں بیٹوں نے تقریب کو یادگار بنا دیا
عامر خان اور گوری سپراٹ نے اپنی شادی کو خاندانی رنگ دینے کے لیے اپنے بیٹوں کو بھی تقریب کا اہم حصہ بنایا۔ عامر خان کے بیٹے آزاد راؤ خان اور گوری کے بیٹے کوئن نے رِنگ بیئررز کا کردار ادا کیا، جس سے اس نجی تقریب میں مزید جذباتی اور خوبصورت رنگ بھر گیا۔