انسٹاگرام اور واٹس ایپ کیلئے جدید امیج جنریشن فیچر متعارف

میوز امیج نامی یہ جنریٹو اے آئی فیچر میٹا سُپر انٹیلی جنس لیب نے تیار کیا ہے

ویب ڈیسک July 08, 2026
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ٹیکنالوجی کمپنی میٹا نے پہلی بار انسٹاگرام اور واٹس ایپ کے لیے جدید اے آئی امیج جنریشن فیچر متعارف کرا دیا ہے، جس کے ذریعے صارفین صرف تحریری ہدایات یا سادہ اسکیچز کی مدد سے نئی تصاویر بنا اور موجودہ تصاویر میں تبدیلی کر سکیں گے۔

کمپنی کے مطابق میوز امیج نامی یہ جنریٹو اے آئی فیچر میٹا سُپر انٹیلی جنس لیب نے تیار کیا ہے اور اسے میٹا اے آئی چیٹ بوٹ میں شامل کیا جا رہا ہے۔

میٹا کا کہنا ہے کہ میوز امیج صارفین کے لیے ایک تخلیقی پارٹنر کا کردار ادا کرے گا جو ان کے خیالات کو اعلیٰ معیار کی تصاویر میں تبدیل کرے گا۔

صارفین تیار شدہ تصاویر کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے ساتھ ساتھ براہِ راست اپنی انسٹاگرام فیڈ، اسٹوری یا واٹس ایپ چیٹ میں بھی شیئر کر سکیں گے۔

کمپنی کے مطابق اگر صارف نئی تصویر بنانا چاہے یا پہلے سے موجود تصویر میں تبدیلی کرنا چاہے تو اسے صرف سادہ زبان میں اپنی خواہش بیان کرنا ہوگی جبکہ باقی تمام کام میٹا اے آئی خود انجام دے گا۔

میٹا نے بتایا کہ انسٹاگرام اور واٹس ایپ کے دنیا بھر میں 3 ارب سے زائد صارفین موجود ہیں۔ تاہم، میوز امیج فی الحال صرف منتخب ممالک میں مرحلہ وار متعارف کرایا جا رہا ہے، جس کے بعد اسے مزید ممالک تک توسیع دی جائے گی۔
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