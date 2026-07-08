بھارتی اداکار و میزبان منیش پال کی والدہ انتقال کرگئیں، شوبز شخصیات کا اظہارِ افسوس

منیش پال اپنی والدہ کے ساتھ گزارے گئے خوبصورت لمحات مداحوں کے ساتھ شیئر کرتے رہتے تھے

ویب ڈیسک July 08, 2026
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بھارتی شوبز انڈسٹری کے معروف اداکار اور ٹی وی میزبان منیش پال کی والدہ ارمل پال 76 برس کی عمر میں نئی دہلی میں انتقال کرگئیں۔ اہلِ خانہ کی جانب سے ان کی وفات کی تصدیق کی گئی ہے، تاہم انتقال کی وجہ کے بارے میں کوئی تفصیلات سامنے نہیں لائی گئیں۔

منیش پال کی ٹیم نے ایک سرکاری بیان جاری کرتے ہوئے اس افسوسناک خبر کی تصدیق کی اور بتایا کہ اداکار کی والدہ بدھ کو دہلی میں دنیا سے رخصت ہوئیں۔ بیان میں اہلِ خانہ کے غم میں شریک ہونے والے تمام افراد کا شکریہ بھی ادا کیا گیا۔

منیش پال اپنی والدہ کے بے حد قریب سمجھے جاتے تھے اور وہ اکثر سوشل میڈیا پر ان کے ساتھ گزارے گئے خوبصورت لمحات مداحوں کے ساتھ شیئر کرتے رہتے تھے۔ 2022 میں والدہ کی سالگرہ کے موقع پر انہوں نے ایک جذباتی پیغام میں لکھا تھا کہ ان کی والدہ نے انہیں زندگی کو خوش دلی اور بے فکری کے ساتھ گزارنا سکھایا، جس پر وہ ہمیشہ ان کے شکر گزار رہیں گے۔

مرحومہ ارمل پال اپنے شوہر جگ موہن پال، بیٹوں منیش پال اور وویک پال جبکہ بیٹی جیوتی پال موہن کو سوگوار چھوڑ گئی ہیں۔ والدہ کے انتقال کی خبر سامنے آنے کے بعد شوبز شخصیات، مداحوں اور ساتھی فنکاروں کی جانب سے منیش پال اور ان کے اہلِ خانہ سے دلی تعزیت اور افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔
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