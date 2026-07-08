معروف بھارتی اداکار کو زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا، حالت تشویشناک

ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اداکار کو سانس لینے میں بھی دشواری کا سامنا ہے، صورتحال جان لیوا ہوسکتی ہے

ویب ڈیسک July 08, 2026
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بالی ووڈ کے سینئر اداکار راجیش شرما کی صحت اس وقت تشویشناک ہوگئی جب جنوبی بھارتی سپر اسٹار پربھاس کی نئی فلم کی شوٹنگ کے دوران انہیں مبینہ طور پر ایک زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا۔ طبیعت بگڑنے کے بعد انہیں کولکتہ کے ڈھاکوریا منی پال اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق اداکارہ سودیپا چٹرجی نے راجیش شرما کے اہلِ خانہ کی جانب سے جاری کیے گئے ایک پریس نوٹ کو سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے ان کی صحت سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیا۔ بیان میں بتایا گیا کہ یہ واقعہ حیدرآباد کی راموجی فلم سٹی میں پیش آیا، جہاں پربھاس کی نئی فلم کی شوٹنگ جاری تھی۔

اہلِ خانہ کے مطابق شوٹنگ مکمل ہونے کے بعد راجیش شرما فلم کے تکنیکی عملے کے ساتھ گھنی جھاڑیوں کے قریب موجود تھے، اسی دوران انہیں کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا۔ ابتدا میں انہوں نے اسے معمولی واقعہ سمجھتے ہوئے طبی امداد حاصل نہیں کی۔

بیان میں مزید بتایا گیا کہ تقریباً چھ گھنٹے بعد ان کی دائیں ٹانگ میں شدید تکلیف شروع ہوئی، تاہم اس کے باوجود وہ کولکتہ جانے والی پرواز میں سوار ہو گئے۔ دورانِ سفر انہیں تیز بخار نے آ لیا اور ان کی حالت مزید خراب ہوتی چلی گئی، جس کے بعد انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا۔

راجیش شرما کا علاج کرنے والے ڈاکٹر اوینیو بھٹاچاریہ کے مطابق زہریلے انفیکشن نے پیر کی انگلیوں سے لے کر گھٹنے تک اثرات مرتب کیے ہیں، جبکہ متاثرہ ٹانگ پر بڑے بڑے چھالے بھی بن چکے ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اداکار کو سانس لینے میں بھی دشواری کا سامنا ہے۔

طبی ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر انفیکشن کے باعث ٹانگ میں خون کا لوتھڑا بن گیا اور وہ پھیپھڑوں تک پہنچ گیا تو صورتحال جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق راجیش شرما کی حالت پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے اور وہ تاحال خطرے سے مکمل طور پر باہر نہیں آئے ہیں۔
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