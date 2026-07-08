امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو سخت انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایران نے اپنے حملے نہ روکے تو امریکا کی بمباری پہلے سے کہیں زیادہ شدید ہوگی۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ تازہ امریکی حملے ایران کی جانب سے ایک روز قبل جہازوں پر کیے گئے مبینہ حملوں کے ردعمل میں کیے گئے۔
انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی ایران کی جانب سے گزشتہ روز جہازوں پر بمباری کے جواب میں کی گئی ہے۔ اگر ایسا دوبارہ ہوا تو اس کا جواب پہلے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔
امریکی صدر نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایسی تصاویر اور ویڈیوز بھی شیئر کیں جن کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ ایران میں امریکی حملوں کے بعد کی صورتحال کو ظاہر کرتی ہیں۔
ٹرمپ کے بیان کے بعد خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ پیدا ہوگیا ہے جبکہ ایران کی نے بھی خطے میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی فورسز جلد خطے میں امریکی فوجی اڈوں پر بڑےحملے شروع کریں گی۔
واضح رہے کہ امریکا نے آج ایران کے ساحلی علاقوں میں حملے کیے ہیں ایرانی میڈیا نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ بندر عباس، سرک، چابہار اور کونارک میں کئی دھماکے سنے گئے۔
ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی فورسز جلد خطے میں امریکی فوجی اڈوں پر بڑےحملے شروع کریں گی۔