مادرِ ملت محترمہ فاطمہ جناحؒ  کی 59ویں برسی آج عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے

مادرِ ملت محترمہ فاطمہ جناحؒ کی 59ویں برسی آج ملک بھر میں عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔
برسی کے موقع پر سیاسی، سماجی اور عوامی حلقوں کی جانب سے تحریکِ پاکستان اور قومی تعمیر میں مادرِ ملت کی بے مثال خدمات کو خراجِ عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔
محترمہ فاطمہ جناحؒ 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ وہ پیشے کے اعتبار سے ڈینٹل سرجن تھیں، تاہم انہوں نے اپنی زندگی برصغیر کے مسلمانوں کے حقوق، تحریکِ آزادی اور بعد ازاں پاکستان کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی۔
تحریکِ پاکستان کے دوران انہوں نے اپنے بھائی قائداعظم محمد علی جناحؒ کے شانہ بشانہ اہم کردار ادا کیا اور برصغیر کی مسلم خواتین کو آزادی کی جدوجہد میں بھرپور حصہ لینے کے لیے متحرک کیا۔ ان کی انہی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں قوم نے انہیں ’’مادرِ ملت‘‘ کا خطاب دیا۔
قیامِ پاکستان کے بعد بھی محترمہ فاطمہ جناحؒ نے جمہوریت، آئین کی بالادستی، عوامی حقوق اور خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے بھرپور جدوجہد جاری رکھی۔ انہیں پاکستان کی تاریخ کی بااثر ترین خواتین رہنماؤں میں شمار کیا جاتا ہے۔
محترمہ فاطمہ جناحؒ 9 جولائی 1967 کو 73 برس کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئیں۔ انہیں مزارِ قائد کے احاطے میں اپنے بھائی قائداعظم محمد علی جناحؒ کے پہلو میں سپردِ خاک کیا گیا۔
آج مادرِ ملت کی برسی کے موقع پر مختلف تقریبات، دعائیہ اجتماعات اور تعزیتی نشستوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جہاں قوم مادرِ ملت کی قومی، سیاسی اور سماجی خدمات کو خراجِ عقیدت پیش کر رہی ہے۔