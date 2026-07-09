ایران کے بحرین اور کویت میں امریکی اڈوں پر جوابی حملے

قطر نے بھی ہائی سیکورٹی الرٹ جاری کیا ہے

ویب ڈیسک July 09, 2026
facebook whatsup

امریکا کے ایران پر بڑے پیمانے پر حملوں کے جواب میں ایران نے بھی کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکا نے اپنے حملوں کا جواز دیتے ہوئے کہا کہ یہ حملے آبنائے سے گزرنے والے تین مال بردار بحری جہازوں پر کیے گئے حملے کے جواب میں کیے گئے۔

دوسری جانب ایران نے امریکی حملوں کے جواب میں کویت اور بحرین میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔

کویت کی وزارت دفاع نے کہا کہ دفاعی نظام ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کو روک رہا ہے جب کہ قطر نے بھی ہائی سیکورٹی الرٹ جاری کیا ہے۔

امریکی افواج نے آبی گزرگاہ پر تجارتی بحری جہازوں کے خلاف حالیہ حملوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف امریکی حملوں کا مقصد آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنانا ہے۔

ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر لکھا یہ ایران کی طرف سے بحری جہازوں پر کی گئی بمباری کا بدلہ ہے۔ اگر دوبارہ ایسا ہوا تو معاملہ بہت زیادہ خراب ہو جائے گا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

امریکا کو نیا جھٹکا؟ ایران نے بوشہر میں جدید امریکی ڈرون گرانے کا دعویٰ کر دیا

Express News

نجف میں شہید علی خامنہ ای کی آخری رسومات جاری، جلوس کربلا روانہ ہوگا

Express News

نیٹو امریکا کی حمایت میں میدان میں آگیا، ایران پر نئے حملوں کو ’ضروری اقدام‘ قرار دے دیا

Express News

امریکی صدر ٹرمپ نے بندر عباس پر حملوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی

Express News

افغانستان میں روزگار کی شدید کمی سے 74 فیصد عوام فاقہ کشی پر مجبور

Express News

امریکا کے ایران پر نئے حملوں کے بعد ڈالر مضبوط، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو