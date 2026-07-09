خیبر پختونخوا میں بارش سے متعلق محکمہ موسمیات کی نئی پیشگوئی

گزشتہ روز زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت پشاور میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ کیا گیا

ویب ڈیسک July 09, 2026
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فوٹو: فائل
پشاور:

پشاور سمیت صوبے کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک میدانی علاقوں میں شدید گر رہنے کا امکان ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق دیر بالا و لوئر، چترال آپر و لوئر، سوات، شانگلہ، مالاکنڈ، بونیر اور باجوڑ میں چند مقامات پر تیز ہواؤں و گرچ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ کوہستان اَپر و لوئر، کولائی پالس، تورغر، بٹگرام، مانسہرہ، ایبٹ آباد میں بھی بعض مقامات پر گرچ چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔

ہری پور، مردان، صوابی، مہمند، خیبر، پشاور، نوشہرہ، چارسدہ، کوہاٹ، کرک، ہنگو، کرم، اورکزئی اور وزیرستان کے اضلاع میں بھی چند مقامات پر تیز ہواوُں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران چند مقامات پر تیز گرد آلود ہوائیں اور موسلادھار بارش کی بھی توقع ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ روز زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت پشاور میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ، ڈیرہ اور بنوں میں 42، پٹن اور تخت بھائی میں 40، دیر اور چترال میں 35، کالام اور مالم جبہ میں 27 ریکارڈ کیا گیا۔
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