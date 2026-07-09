علی امین گنڈاپور کا پارلیمانی گروپ اجلاس کے دوران اپنی ہی حکومتی پالیسیوں پر سخت تنقید

وزرا اور ارکانِ اسمبلی کی تنخواہیں بڑھا دی گئیں، پہلے ہی کہا تھا ایسا نہ کیا جائے کیونکہ اس پر عوامی تنقید ہوگی

ویب ڈیسک July 09, 2026
facebook whatsup

پشاور میں سابق وزیراعلیٰ علی امین گنڈاپور نے پارلیمانی گروپ اجلاس کے دوران اپنی ہی حکومتی پالیسیوں پر سخت تنقید کرتے ہوئے ارکانِ اسمبلی کی مراعات بڑھانے کے قانون پر برہمی کا اظہار کیا۔

انہوں نے کہا کہ آئے روز ایسے اقدامات ہو رہے ہیں جن کی وجہ سے حکومت تنقید کی زد میں آ رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنے ہی وزراء اور ارکانِ اسمبلی حلقوں میں غیر معیاری ترقیاتی کاموں کی شکایات کر رہے ہیں، ہر جگہ ناقص کام کی شکایات ہیں، ارکانِ اسمبلی کام رکوا رہے ہیں، بھرتیوں اور تبادلوں پر بھی ثبوتوں کے ساتھ اعتراضات سامنے آ رہے ہیں اور بیڈ گورننس کی تنقید حکومت پر ہو رہی ہے۔

علی امین گنڈاپور نے کہا کہ جہاں ادائیگی ہونی چاہیے وہاں نہیں کی جاتی، جبکہ جہاں کام نہیں ہوا وہاں پیشگی ادائیگیاں کی جا رہی ہیں۔

انہوں نے سوال اٹھایا کہ حکومت میں ایسے احکامات کون جاری کر رہا ہے اور منظور ہونے والے قوانین کس کی خواہش پر پاس کیے جا رہے ہیں۔

علی امین گنڈاپور نے کہا کہ بجٹ اجلاس میں معلوم ہوا کہ وزراء اور ارکانِ اسمبلی کی تنخواہیں بڑھا دی گئی ہیں، حالانکہ انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایسا نہ کیا جائے کیونکہ اس پر عوامی تنقید ہوگی۔

ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ تنخواہیں کم ہیں، تاہم بانی چیئرمین نے تنخواہیں بڑھانے سے منع کیا تھا، اس لیے وہ اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔

انہوں نے کہا کہ عوام کی غربت اور بے روزگاری کو دیکھتے ہوئے ایسے فیصلوں سے گریز کرنا چاہیے، اگر کسی کی تنخواہ بڑھانے کی خواہش ہے تو اس کا نام سامنے لایا جائے۔

انہوں نے مزید کہا کہ وہ اپنے پارٹی لیڈر کے وژن پر سمجھوتہ نہیں کر سکتے۔

سابق وزیراعلیٰ نے کہا کہ صوبے میں آپریشنز ہو رہے ہیں اور مزید بھی ہوں گے،  آپریشنز صوبائی حکومت کے فنڈز سے ہو رہے ہیں جبکہ عوام کو حکومت سے جان، مال اور عزت کے تحفظ کی امید ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

علی امین گنڈاپور کا پارلیمانی گروپ اجلاس کے دوران اپنی ہی حکومتی پالیسیوں پر سخت تنقید

Express News

وزیراعظم سے کروشیا کے وزیر خارجہ کی ملاقات، تجارت سمیت کئی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق

Express News

خیبر پختونخوا میں بارش سے متعلق محکمہ موسمیات کی نئی پیشگوئی

Express News

کارگو طیارہ حادثہ: پاک بحریہ کا 10 ہزار فٹ گہرے سمندر میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری

Express News

دولت کا لالچ؛ بچوں نے جائیداد ہتھیانے کیلیے والد کو ذہنی مریض قرار دیدیا

Express News

کے ٹوائیرویز کارگو طیارہ حادثے کی تحقیقات جاری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو