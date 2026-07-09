وینزویلا کا زلزلے کے بعد تعمیر نو کیلئے منجمد اثاثے جاری کرنے کا مطالبہ

وینزویلا نے حالیہ تباہ کن زلزلے کے بعد ملک کی تعمیرِ نو اور متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے بیرونِ ملک منجمد سرکاری اثاثے جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق وینزویلا کی حکومت نے کہا ہے کہ قدرتی آفت کے بعد ہنگامی امداد، بنیادی ڈھانچے کی بحالی، رہائش، صحت اور دیگر ضروری خدمات کی فراہمی کے لیے فوری مالی وسائل درکار ہیں۔ حکام کا مؤقف ہے کہ بیرونِ ملک منجمد کیے گئے سرکاری اثاثے وینزویلا کے عوام کی ملکیت ہیں، اس لیے انہیں انسانی بنیادوں پر بحالی کے کاموں کے لیے جاری کیا جانا چاہیے۔
حکومت نے امریکا، برطانیہ اور دیگر مغربی ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ پابندیوں اور منجمد اثاثوں کے باعث پیدا ہونے والی مالی رکاوٹیں ختم کی جائیں تاکہ زلزلہ متاثرین کی فوری مدد ممکن ہو سکے۔
دوسری جانب امریکا اور بعض مغربی ممالک کا مؤقف ہے کہ وینزویلا کے بعض سرکاری اثاثے پابندیوں اور قانونی تنازعات کے باعث منجمد ہیں اور ان کے اجرا سے متعلق فیصلے متعلقہ عدالتوں اور قانونی ضوابط کے مطابق کیے جائیں گے۔
تجزیہ کاروں کے مطابق اگر منجمد اثاثوں کا کچھ حصہ جاری کیا جاتا ہے تو اس سے زلزلہ متاثرہ علاقوں میں تعمیرِ نو کی رفتار تیز ہو سکتی ہے، تاہم اس معاملے پر بین الاقوامی سیاسی اور قانونی اختلافات کے باعث فوری پیش رفت آسانی سے ممکن نہیں۔