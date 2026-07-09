اسرائیل میں ایک فوجی ترجمان نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج ہائی الرٹ پر ہے اور حکومت کی جانب سے احکامات موصول ہوتے ہی ایران کے خلاف امریکی فوج کے شانہ بشانہ جنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوجی ترجمان نے کہا کہ جنگ بندی کے پہلے دن سے ہی تیاریاں ہو رہی تھیں کیونکہ اسرائیل نے ایرانی وعدوں پر بھروسہ نہیں کیا اور انہیں محض ہتھکنڈوں کے طور پر دیکھا۔
ترجمان کا کہنا تھا کہ ایرانی قیادت جنگ میں جانے سے پہلے کسی کوئی بھی حساب کتاب نہیں کر رہی ہے۔ وہ متکبرانہ انداز میں کام کر رہی ہے جیسے اس نے جنگ جیت لی ہو اور امریکا کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
اسرائیلی ترجمان نے کہا کہ اسرائیل کو توقع تھی کہ ایران کے ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا صبر ختم ہو جائے گا۔ اسرائیلی فوج امریکی سینٹرل کمانڈ کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے۔