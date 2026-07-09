شاہ رخ کی آنے والی نئی فلم  کیریئر کا مہنگا ترین پروجیکٹ قرار

نئی فلم کا سفر مئی 2025ء میں شروع ہوا تھا، شوٹنگ اگست 2026ء تک جاری رہنے کا امکان ہے

ویب ڈیسک July 09, 2026
facebook whatsup

شاہ رخ خان کی آئندہ آنے والی فلم ’کنگ‘ 450 کروڑ بھارتی روپے کے بھاری بجٹ کے ساتھ ان کے فلمی کیریئر کا سب سے بڑا اور مہنگا ترین پروجیکٹ بن چکی ہے۔

واضح رہے کہ یہ بجٹ (450 کروڑ بھارتی روپے) فلم کی پروموشن، پرنٹنگ اور شاہ رخ خان کے ذاتی معاوضے کے علاوہ ہے، جو اسے پچھلی بلاک بسٹر فلموں ’جوان‘ کے 400 کروڑ اور ’پٹھان‘ کے 350 کروڑ روپے کے بجٹ سے کہیں آگے لے جاتا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق فلم سازی کا یہ عظیم سفر مئی 2025 میں شروع ہوا تھا اور اب تک دنیا بھر کے مختلف مقامات پر 150 سے زائد دن کی فلم بندی مکمل کی جا چکی ہے، جبکہ شوٹنگ اگست 2026 تک جاری رہنے کا امکان ہے۔

اس فلم میں بین الاقوامی معیار کے ایکشن مناظر پیش کیے جائیں گے، جن کی نگرانی اپنے اپنے شعبوں کے ماہرین کر رہے ہیں، جبکہ وی ایف ایکس کی ذمہ داری خود شاہ رخ خان کے پروڈکشن ہاؤس نے سنبھالی ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

شاہ رخ خان نے امریکا میں کرکٹ کی نئی تاریخ رقم کر دی

فلم سے وابستہ ذرائع کا کہنا ہے کہ کنگ کو پہلے ایک عام ایکشن تھرلر کے طور پر تیار کیا جا رہا تھا، تاہم شاہ رخ خان اور ہدایت کار کے اعلیٰ وژن نے اسے ایک بڑے پیمانے کی ایکشن فلم میں ڈھال دیا ہے۔

اس فلم کے ذریعے کنگ خان 3 سال کے بعد بڑے پردے پر واپسی کے لیے تیار ہیں۔

شاہ رخ خان اپنے مداحوں کو بہترین سنیما تجربہ فراہم کرنے کے خواہاں ہیں، اسی لیے فلم کے ہر ایکشن منظر پر خطیر رقم خرچ کی جا رہی ہے۔ فلم کی ہر جھلک میں سرمایہ کاری کا معیار نمایاں نظر آئے گا، جو شائقین کے لیے ایک منفرد تجربہ ہوگا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

معروف بھارتی اداکار کو زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا، حالت تشویشناک

Express News

بھارتی اداکار و میزبان منیش پال کی والدہ انتقال کرگئیں، شوبز شخصیات کا اظہارِ افسوس

Express News

گوری سپراٹ کی منفرد شادی کی انگوٹھی میں خاص بات کیا ہے؟

Express News

وسیم عباس نے صبا حمید سے طلاق کی تصدیق کردی

Express News

دلجیت دوسانجھ نے ’ستلج‘ فلم کےلیے کتنا معاوضہ لیا؟ ڈائریکٹر نے راز فاش کردیا

Express News

عاصم اظہر کا گانا ’آرزو‘ بھارت میں مقبولیت حاصل کرنے لگا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو