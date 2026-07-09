ڈی آئی خان: دو گروپوں کے درمیان خونریز تصادم، 6افراد جاں بحق

وانڈہ علی میں گھر پر ہینڈ گرنیڈ حملے اور فائرنگ سے ایک خاتون اور دو بچے زخمی بھی ہوگئے

ویب ڈیسک July 09, 2026
facebook whatsup
ڈی آئی خان:

ہنیالہ شاہ حسن خیل میں دو گروپوں کے درمیان خونریز تصادم کے نتیجے میں 6 افراد جاں بحق اور دو زخمی ہوگئے۔

پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں عطاءاللہ گروپ کے 5 اور مخالف گروپ کا ایک شخص شامل ہے، پولیس کی بھاری نفری علاقے میں پہنچ گئی۔

دوسری جانب، کڑی خیسور کے علاقے وانڈہ علی میں گھر پر ہینڈ گرنیڈ حملے اور فائرنگ سے دو بچے اور ایک خاتون زخمی ہوگئی۔

پولیس کے مطابق ہینڈ گرنیڈ حملہ اقبال نامی شخص کے گھر پر کیا گیا، واقعے کے خلاف لواحقین اور اہل علاقہ نے ایس پی پہاڑپور کے دفتر کے باہر احتجاج کیا۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ حملہ آوروں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا۔

پولیس کے مطابق وانڈہ علی میں ہینڈ گرنیڈ حملے اور فائرنگ پر پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ مظاہرین نے ملزمان کی فوری گرفتاری اور تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

علی امین گنڈاپور کا پارلیمانی گروپ اجلاس کے دوران اپنی ہی حکومتی پالیسیوں پر سخت تنقید

Express News

وزیراعظم سے کروشیا کے وزیر خارجہ کی ملاقات، تجارت سمیت کئی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق

Express News

خیبر پختونخوا میں بارش سے متعلق محکمہ موسمیات کی نئی پیشگوئی

Express News

کارگو طیارہ حادثہ: پاک بحریہ کا 10 ہزار فٹ گہرے سمندر میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری

Express News

دولت کا لالچ؛ بچوں نے جائیداد ہتھیانے کیلیے والد کو ذہنی مریض قرار دیدیا

Express News

کے ٹوائیرویز کارگو طیارہ حادثے کی تحقیقات جاری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو