کراچی یونیورسٹی میں 2 طلبہ تنظمیوں میں تصادم،2 افراد زخمی

کراچی یونیورسٹی میں 2 طلبہ تنظمیوں میں تصادم کے نتیجے میں 2 افراد زخمی ہوگئے۔
رپورٹ کے مطابق پولیس کی بھاری نفری یونیورسٹی میں پہنچ گئی، حکام نے کہا کہ واقعہ کی تفتیش جاری ہے۔
جامعہ کراچی میں امن و امان کی صورتحال اور کارکنان کی گرفتاری پر اسلامی جمعیت طلبہ نے اپنے جاری بیان میں کہا کہ اسلامی جمعیت طلبہ جامعہ کراچی جامعہ میں پیش آنے والے حالیہ افسوسناک واقعے اور اس کے بعد ہمارے کارکنان کی گرفتاری پر شدید تشویش کا اظہار کرتی ہے۔
اسلامی جمعیت طلبہ گزشتہ کئی ماہ سے جامعہ کراچی میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال، بیرونی عناصر کی نقل و حرکت اور ممکنہ تصادم کے خدشات کے حوالے سے جامعہ انتظامیہ کو متعدد تحریری درخواستیں اور شکایات جمع کروا چکی ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ ان درخواستوں میں واضح طور پر انتظامیہ کو متنبہ کیا گیا تھا کہ بروقت اور مؤثر اقدامات نہ کیے گئے تو جامعہ کا تعلیمی ماحول متاثر ہو سکتا ہے، مگر افسوس کہ انتظامیہ نے ان سنگین خدشات کو نظر انداز کیا۔
پریس ریلیز کے مطابق حالیہ واقعے میں ایک مخالف طلبہ تنظیم کی جانب سے ہمارے کارکنان کو نشانہ بنایا گیا، تاہم واقعے کے بعد غیر جانبدارانہ تحقیقات کے بجائے ہمارے کارکنان کو گرفتار کرنا انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے۔ اگر قانون سب کے لیے برابر ہے تو کارروائی بھی بلاامتیاز اور حقائق کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔
بیان میں مطالبہ کیا گیا کہ گرفتار کارکنان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، واقعے کی آزاد، شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائیں، تمام ذمہ دار عناصر کے خلاف بلاامتیاز کارروائی عمل میں لائی جائے۔