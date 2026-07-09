غزہ میں اسرائیلی حملے سے 8 فلسطینی شہید، 17 زخمی

حالیہ اسرائیلی حملے میں ہونے والی ہلاکتوں کے بعد مرنے والوں کی تعداد 73,000 سے زیادہ ہو گئی ہے

ویب ڈیسک July 09, 2026
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غزہ کی وزارت صحت نے بتایا ہے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کی پٹی میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم آٹھ فلسطینی شہید اور 17 زخمی ہوئے ہیں۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق حالیہ اسرائیلی حملے میں ہونے والی ہلاکتوں کے بعد مرنے والوں کی تعداد 73,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔

اسرائیلی فوج نے غزہ کے مختلف علاقوں میں گولہ باری اور فائرنگ کرکے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی جاری رکھی ہوئی ہے۔

وزارت صحت نے کہا کہ متعدد متاثرین ملبے کے نیچے اور سڑکوں پر زندگی بسر کررہے ہیں کیونکہ ایمبولینس اور شہری دفاع کی ٹیمیں ان تک پہنچنے سے قاصر ہیں۔

طبی ذرائع نے بتایا کہ اس سے پہلے دن میں، جنوبی غزہ کی پٹی میں خان یونس کے مغرب میں ایک گھر پر اسرائیلی ڈرون حملے میں دو فلسطینی شہید ہوئے۔ یہ حملہ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیوں کے درمیان ہوا جو کہ 10 اکتوبر 2025 سے نافذ العمل ہے۔

طبی ذرائع نے بتایا کہ دو متاثرین کی لاشوں کو ناصر اسپتال لے جایا گیا جبکہ حملے نے بطن السمین کے علاقے میں ایک گھر کے صحن کو بھی نشانہ بنایا۔
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