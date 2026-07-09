فیفا ورلڈ کپ 2026 میں ارجنٹینا کی اہم کامیابی کے بعد پاکستانی اداکارہ عائزہ خان کی بیٹی کی جانب سے فٹبال سپر اسٹار لیونل میسی کے لیے لکھا گیا محبت بھرا پیغام سوشل میڈیا صارفین کی توجہ کا مرکز بن گیا۔
عائزہ خان نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک تصویر شیئر کی، جس میں ان کی بیٹی ارجنٹینا کی جرسی پہنے دکھائی دے رہی ہیں۔ جرسی کے عقب میں میسی کا نام درج ہے، جبکہ اس تصویر کے ساتھ اداکارہ نے اپنی بیٹی کا خصوصی پیغام بھی شیئر کیا۔
تصویر کے کیپشن میں لکھا گیا کہ، "پیارے میسی! خان ارحم اور میری بیٹی کے لیے یہ لمحہ ہمیشہ یادگار بنانے کا شکریہ۔ اس نے خاص طور پر آپ سے کہنا چاہا کہ ’تے کوئیرو‘، یعنی مجھے آپ سے محبت ہے۔" اس جذباتی پیغام کو مداحوں کی جانب سے خوب پسند کیا جا رہا ہے۔
ادھر لیونل میسی نے بھی فیفا ورلڈ کپ 2026 میں اپنی شاندار فارم برقرار رکھتے ہوئے مسلسل چھٹے ناک آؤٹ میچ میں گول کرنے کا منفرد اعزاز حاصل کیا۔ ان کی عمدہ کارکردگی کی بدولت ارجنٹینا نے مصر کو 3-2 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنالی، جبکہ محمد صلاح کی قیادت میں مصر کی ٹیم ٹورنامنٹ سے باہر ہوگئی۔
یاد رہے کہ چند روز قبل پاکستانی اداکار دانش تیمور نے بھی پرتگال کے ورلڈ کپ سے باہر ہونے کے بعد کرسٹیانو رونالڈو کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے کیریئر اور خدمات کو سراہا تھا۔ اب عائزہ خان کی بیٹی کا میسی کے نام محبت بھرا پیغام بھی شائقینِ فٹبال میں خوب مقبول ہو رہا ہے۔